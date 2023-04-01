「孩翻高雄—2023高雄兒童節」1日在高雄衛武營盛大登場，市長陳其邁與小朋友大跳YOYO點點名金曲 「卡加布列島」，氣氛超high。現場還有家族見面會、快樂鳥劇場、8所幼兒園輪番上陣，還有野餐、闖關抽好禮、DIY體驗、氣墊樂園、藝文美食市集等，讓孩子們開心度過連假第一天。

YOYO家族柳丁哥哥、蔓越莓姐姐、羚羊哥哥及酪梨姐姐現場帶來精彩的唱跳表演及有獎徵答，市場陳其邁也特地戴上綠色魔法帽，裕誠幼兒園孩童也裝扮成各種動物，與YOYO家族大哥哥大姐姐、全場大小朋友一起跳「卡加布列島」。

野餐闖關嘉年華，小朋友挑戰6個關卡闖關成功即可扭蛋抽獎，共有3000份彩蛋好禮，周邊還有古早童玩竹蟬、小兔吹紙哨、風火輪、動物搖搖樂等11種手作DIY體驗。

「孩翻高雄—2023高雄兒童節」1日在高雄衛武營盛大登場，市長陳其邁與小朋友大跳YOYO點點名金曲 「卡加布列島」，氣氛超high。（袁庭堯攝）

陳其邁表示，兒童節連假衛武營每天都有活動輪番登場，2日有YOYO家族見面會，3日有紙風車劇團帶來「雞城故事」，4日至5日有幼兒滑步車免費體驗。每天下午3時，現場都有氣墊樂園及藝文美食市集。

高雄市兒童節活動連High5天，詳情可上網搜尋「孩翻高雄」活動官網。