三立、MTV《大嘻哈時代2》最新一集將迎來準決賽「SEMI FINALS 名列前茅」，本集賽制沒有規則，讓選手自由發揮，相互廝殺爭奪最終六強，並找來曾經主持過第一季的李英宏擔任賽評，李英宏認真精闢的分析，被指「搶了評審的工作」，甚至還讓陳星翰緊張地說：「完了，被講掉了。」阿達也虧說：「我們節目請你來講幹話的，你好像搞錯了。」

陳星翰（左起）、李英宏、迪拉胖、蔡詩芸。（三立提供）

對於這次新增「賽評區」的主持互動，李英宏覺得十分有趣，笑稱像在看「NBA運動比賽」，也大誇第2季參賽選手實力真的都很強，在看前幾集時有嚇到，並提出對這季選手們的觀察：「這次蠻特別的是，我發現幾乎每個選手都有唱歌，另一個很有趣的是有大量的Auto-Tune效果使用，這對我以往在嘻哈創作和演出的經驗中，還沒有這麼多Auto-Tune的方式在舞台上呈現。」

而先前評審的「評判標準」頻頻被網友出征，他也力挺迪拉胖：「他蠻優質的。」認為迪拉胖的本業就是嘻哈音樂，他專業的講評，都是以他很中肯、專業的音樂經驗，給選手們建議：「所以我在看節目時，覺得評審和選手的壓力各自都很大。」