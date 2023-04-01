不少男人在寵愛老婆的同時，願意把努力賺來的薪水上交給老婆管理，除了可避免自己亂花錢外，對老婆也是種安全感，《小鐵星座》運勢專欄分享願意把錢財交給老婆管理的前5名星座，依序是處女男、雙子男、獅子男、射手男、巨蟹男，其中雙子男因害怕老婆，所以把錢財交給另一半管理，也不敢有任何怨言。

▍第五名：巨蟹男

巨蟹男非常專情，在婚姻生活中時常寵著老婆，尤其是有了小孩後，讓他們更加確定自己選擇是正確的，便會乖乖的把錢交給老婆管理，讓另一半少操心，只為了給足他們安全感。

▍第四名：射手男

射手男還沒結婚前可是很愛玩的，可是一旦結婚後他們便會收起玩樂心態，也會為了不想讓另一半擔心，會把所有錢財交給老婆管理，來證明他們對婚姻的重視。

▍第三名：獅子男

獅子座非常大男人主義，但還是會聽取老婆建議，況且老婆在他們心中可是女王般的形象。獅子男雖然不太懂得怎麼哄對方開心，但是他們知道另一半就是要拿來寵的，所以會直接拿錢給老婆花。若時機成熟，也會把財務交給老婆管理。

▍第二名：雙子男

雙子男其實在婚姻生活中非常害怕老婆，因為他們總是會不停的遷就對方，最後老婆就拿下婚姻的主導權。雙子男通常身上不會留太多錢，因為所有的錢財都交給老婆來管理，他們也不敢有任何怨言。

▍第一名：處女男

處女男非常會照顧人，也會給對方滿滿的安全感，不善言辭的他們，通常會用行動來表達對老婆的愛意，甚至等到賺到了錢，一定願意交給老婆管理，因他們認為，只要愛她就要把自己一切交付出去。