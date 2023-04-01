2003年4月1日華語影壇一顆閃耀的星星殞落，成為港人心中永遠的憾事。1日為港星張國榮逝世二十周年，當年他從香港東方文華酒店落下，帶給所有影迷走不出的傷痛，二十年來他的音樂、電影作品一再重複放映，其中《霸王別姬》、《胭脂扣》、《阿飛正傳》仍是新一代影迷必定回顧的經典作品。

二十周年回顧，香港特別舉辦了五大紀念活動，從展覽到音樂會，電影重映皆沒有遺漏，除了在展覽回放哥哥的經典曲目「追」、「風繼續吹」、「共同渡過」之外，目前正舉辦的「Timeless Leslie Encounter與永恆傳奇的相遇」展覽，更是收集了20個張國榮好友、粉絲、工作夥伴的相遇故事，提供了過往從未曝光的工作成品與外界分享。其中有趣的是，張國榮生前熱愛打麻將，認真看待麻將甚至舉辦了「Leslie Cup國榮盃」，最後此獎盃由飲食節目主持人蘇施黃帶回家，蘇施黃在2021年舉辦了「國榮盃自我挑戰賽」，讓「哥迷」有機會將該獎盃贏回家，當時獲得國榮盃的哥迷也在今年出借該獎盃，將哥哥張國榮的魅力及好人緣繼續傳下去。