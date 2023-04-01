五月天3月31日在高雄世運主場館舉辦第二場「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」，邀來告五人擔任嘉賓對唱〈知足〉和〈唯一〉。而當晚演唱會結束後，發生一名女粉絲看完演唱會之後，疑似在高雄捷運世運站出口身體不適，相關人員通報消防局送醫。

對此，五月天所屬相信音樂今表示，昨透過市府關心該歌迷身體狀況，所幸已恢復心跳，希望他身體早日康復。提攜後輩不遺餘力的五月天，邀請告五人擔任嘉賓對唱，告五人開心說，此次收到師兄演出嘉賓邀約又驚又喜，感恩師兄們常提供大舞台的演唱機會，這次更榮幸擔任師兄的嘉賓。

五月天在高雄開唱，邀來告五人擔任嘉賓。（相信音樂提供）

告五人興奮大喊：「心情很感動，當了五月天演唱會嘉賓，五月天又唱了告五人的歌，這是告五人的兩個里程碑。」阿信則打趣笑回：「你們怎麼擅自決定在這邊放這麼多里程碑，不怕我們踢到嗎？」隨後雲安想在台上邀請五月天去告五人小巨蛋演唱會，阿信則說，如果其他人會說再看看，但告五人會說No，接著開玩笑反問告五人，「有多少五個人團體，為什麼你們要告五人」，逗笑粉絲。