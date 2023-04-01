金曲歌后詹雅雯前年罹患帕金森氏症，加上左腦中度萎縮又有腦瘤，去年更做了左腦動脈瘤手術，健康狀況亮起紅燈，沒想到即將3度動腦部手術的她，上個月得知舅舅病逝的噩耗後，心情悲痛不已，雖然告別式已圓滿落幕，仍難掩悲傷表示：「我挺不住了」。

詹雅雯日前在直播中透露舅舅離世，感嘆人生無常之餘，也強調舅舅是自己這輩子的貴人，若過去沒有他的悉心照料，就沒有現在的自己，只見她邊說眼淚也邊在眼眶打轉，但為了讓舅舅放心離開，會強忍悲傷，用祝福的心和笑送走小舅舅，讓人聽了為之鼻酸。

詹雅雯稍早在臉書曬出舅舅生前與自己的合照，接著難掩悲傷表示：「下雨了，上天在哭嗎？結束了！都結束了！告訴自己一切圓滿了」，雖然告訴自己不准哭，還是難過到落下眼淚，因此詢問網友：「有什麼可以安慰這麼『不捨』的心靈，有什麼可以平撫這麼『悲痛』的傷感」，接著更強調真的挺不住了，只能藉由大哭一場來宣洩情緒。

對此，網友紛紛留言打氣：「適時釋放壓力大哭一場是可以的，千萬別悶在心裡呀」、「我們幫你加油打氣，您也要為為自己加油打氣」、「您是有福報的人，盡情釋放壓力出來、會舒坦、我們都默默在支持您」、「大聲的哭，給勇敢的善良的了不起的你大大的擁抱」、「有這麼多的人關心、關愛您是非常幸福的」、「好好哭一場把壓力釋放出來，自己要保重」。