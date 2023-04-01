2023第55屆全國少年籃球錦標賽U11組（11歲以下）比賽，斗六市鎮南國小女籃以進入8強為目標，沒想到闖進4強，並且以黑馬之姿打入冠亞軍賽，雖然最後以3分飲恨拿下亞軍，但已打出雲林史上最佳女籃成績。

鎮南國小籃球校隊史上最佳成績是2019年男籃第3名，女籃還未進入過8強，但縣內賽事幾乎橫掃各校，威名響亮。

校友教練陳昱汝去年回到母校任教，把她在新北市任教的經驗移植鎮南，孩子們的防守基本動作更扎實，企圖心變強。

斗六市鎮南國小女籃隊員參加2023第55屆全國少年籃球錦標賽U11組比賽，勇奪亞軍，校長梁博雍（前排左三）與孩子分享喜悅。（鎮南國小提供）

陳昱汝教練給這次出賽U11的小五女隊員設定的目標是前進8強，沒想到順利進入8強後又以30：22晉級4強，準決賽遭遇本次奪冠呼聲最高的北市南港國小，以黑馬之姿過關斬將進入決賽。

鎮南與南港國小的準決賽贏得辛苦，第一節以5：10落後，第二節15：14超前，第三節19：19平手，第四節穩住做好防守加上進攻有進帳，終場以30：24贏得勝利，闖入冠亞軍戰！校長梁博雍立即驅車北上加油打氣。

冠軍戰對上新北市永平國小，鎮南女籃開局有些失誤，加上罰球準度欠佳，主力球員之一謝依璇在第四節5犯離場，終場以3分飲恨，獲得第55屆全國少年籃球錦標賽U11組全國亞軍，但已寫下鎮南校史新頁，也是雲林縣女籃賽史上最佳。

賽後大會選出最具潛力球員，鎮南女藍的謝依璇、吳念臻、張庭瑜、許心瑀入選，教練陳昱汝也獲選最優秀教練。校長梁博雍表示，4月下旬將有U12賽事，鎮南籃球隊繼續全力以赴。