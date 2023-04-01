瓜國總統賈麥岱邀請總統蔡英文參訪被譽為馬雅文明的心臟，世界古文明中規模最大且最重要的遺跡蒂卡爾國家公園，賈麥岱說，蔡總統將成為瓜地馬拉在全世界最重要的文化大使。

總統晚間出席賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）所舉行的國宴，並接受賈麥岱頒贈象徵對區域整合具卓越功績的國家元首級「金質五火山大十字勳章」，蔡總統表示，台灣會和瓜地馬拉繼續攜手合作，深化兩國關係，也為區域及國際社會的繁榮做出更多貢獻。

總統指出，她非常榮幸接受賈麥岱頒贈五火山勳章，這個勳章意義非凡，不僅是她個人的殊榮，更彰顯出台灣和中美洲國家之間的友好情誼。贈勳結束後的國宴中，兩人互動熱絡，氣氛輕鬆融洽。

蔡總統明天將搭乘專機由賈麥岱陪同參訪蒂卡爾（Tikal）國家公園，觀賞馬雅文化表演、贈禮、合影、登2號神殿。

賈麥岱說，明天邀請蔡總統走訪國家公園，馬雅文明最具規模且最重要的古老城市蒂卡爾，也是聯合國認可的人類文化及自然遺產，感謝蔡總統這次不遠千里率團來訪，將永遠記得這次深具歷史意義的訪問。

賈麥岱並指出，瓜地馬拉與台灣擁有超過長達60年的友好情誼，蔡總統真的是他極為要好的朋友。他相信中華民國台灣的蔡總統將成為瓜地馬拉在全世界最重要的文化大使。

蔡總統明天晚間將在下榻旅館舉辦答謝晚宴；第三天將出席齊瑪德南戈醫院贈交儀式，預計當地時間下午14時50分搭乘專機離開，結束為期3天2夜的訪問行程。

包括瓜地馬拉共和國國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Búcaro）、總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵、外交部長吳釗燮、僑務委員會委員長徐佳青、立法委員陳歐珀、陳明文、邱臣遠、駐瓜國大使曹立傑等人都出席相關活動。