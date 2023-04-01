位於基隆市中山區外木山的海興景觀平台，是基隆著名觀光景點之一，然因長期海風鏽蝕嚴重，其支撐鋼鐵梁可能隨時崩塌，對民眾的安全構成嚴重威脅。經市議員張秉鈞去年7月會勘後，爭取了相關改建經費與計畫，基隆市政府產發處表示，將於今年6月底施作整體改善工程，預估需160個工作天完成。

外木山海興平台相關設施均已損壞、老舊，易生危險。（張秉鈞辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

外木山海興游泳池是全台知名的海泳場域之一，由礁石環繞而形成一個天然的海泳場域，旁邊設有景觀平台，但因長期海風侵蝕下，設備老舊鏽蝕嚴重、凹陷、欄杆晃動且易滑倒，經常傳出有人摔傷，引此民眾與海興海泳協會向民代和政府反映，希望能改善設備。

市議員張秉鈞（右二）與基隆市政府產發處相關人員會勘探討。（張秉鈞辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市產發處表示，為保障民眾使用安全，將於今年6月底施作外木山漁港海堤暨海興據點景觀改善工程，其中包括整體平台鋪面改善、後續泳池旁人行步道拓寬、尾段鋪面整體改善等，以提高平台的美觀度和使用舒適度。此外，三座鏽蝕嚴重的鐵製階梯將被重新設置為鋼筋混泥土階梯，水泥欄杆也將被更換成不銹鋼護欄，以確保平台結構的安全性。

張秉鈞指出，階梯欄杆會晃動卻僅用鐵鍊綑綁，易生危險。（張秉鈞辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

市議員張秉鈞表示，此次改善工程將為外木山景觀區域提供更美麗安全的環境，為市民提供更好的生活體驗，對當地的發展和居民的幸福都有正面積極的影響，讓人們在基隆這個美麗的海岸線上，享受更加安全、美好的生活。

海興游泳協會提醒相關單位，修繕工程將於夏季進行，需提前告知宣傳，避免導致遊客及泳客白跑一趟。