清明兒童節5天連假首日，台南市鬧區雖飄雨，上午仍湧現3萬遊客潮，美食街區排隊人龍再現，漁光島藝術節人潮洶湧。郊區觀光更夯，虎頭埤風景區與德元埤荷蘭村相較去年遊客數成長4成，頑皮世界約增加1成。首日遊客數約與去年同期相當。

中西區一家知名春卷店1日上午就有民眾大排長龍。（程炳璋攝）

台南市觀旅局統計，連假首日，市區人潮出現在國華、海安商圈與河樂廣場、小西門、南紡購物中心、赤崁樓與孔廟古蹟園區等主要美食街區，一個上午約有3萬人。新化、安平、鹽水3條老街皆有破萬人次造訪。

郊區觀光景點更夯，虎頭埤風景區及德元埤荷蘭村相較於去年連假同期人數，一早就有4成增幅，頑皮世界約增加1成。

清明5天連假帶動全台觀光市場活絡，台南市旅宿業住房率飆升，連假期間的平均訂房率逾8成，前3天訂房高峰逾9成，鬧區許多飯店與民宿都一房難求。

台南市觀旅局表示，依照經驗，連假首日尚無法計算正確的旅遊人次，連假第2天才是觀光潮高峰，不過知名景點已出現大量遊客。台南市在這波連假推出多場活動，其中漁光島藝術節吸客量高，去年一舉吸引25萬遊客，今年開展每天有破萬人次規模，24天展期渴望突破往年人數。

漁光島藝術節活動1日下午人潮漸增，大批遊客流連月牙灣沙灘欣賞藝術作品，防風林舉辦草木森花市集也有穿梭人潮。

台南市國華街多家知名美食店家1日都出現排隊潮，應節的春卷名店更吸引大批遊客排隊十餘公尺。