彰化縣田中鎮公所舉辦兒童節慶祝活動，寶寶爬行比賽讓現場氣氛到達最高點。（田中鎮公所提供）

彰化縣田中鎮公所今天在龍江館舉行「2023綻FUN田中‧藝童趣玩樂」兒童節慶祝活動，42歲的田中鎮民許寀筠10幾年內生了5個孩子，在少子化的浪潮，格外引人注目，也讓同為女性的田中鎮長蕭淑芬佩服不已，大讚許寀筠是增產報國的典範。

在家從事飲料代工行業的許寀筠指出，她最大的女兒今年讀國三，她和丈夫都相當喜愛孩子，在生完大女兒後，還計畫繼續生產，但她卻一直感到身體不適，無法受孕，到醫院檢查後，才發現罹患多囊性卵巢症候群，導致懷孕困難。

許寀筠說，經家人鼓勵，她決定人工受孕，之後雖陸續生下老二、老三，但她在有了3個孩子未就此打住，在自然受孕下，陸續生下老四及老五，她最小的小孩現在才11個月大。

今天許寀筠與丈夫帶著5個小孩接受表揚，她從田中鎮長蕭淑芬及彰化縣副縣長林田富手中接下獎牌、獎金及尿布禮盒等獎品。

蕭淑芬表示，在少子化浪潮下，5寶媽增產報國的勇氣及毅力令人佩服，她也期許年輕人都能努力生育下一代，為台灣的未來加油。

「2023綻FUN田中‧藝童趣玩樂」兒童節慶祝活動由魔術秀揭開序幕，接著的「寶寶爬行比賽」和「寶寶搬搬樂」則讓現場氣氛到達最高潮，家長拿出手機、玩具、奶瓶等幫寶寶加油助陣，但參賽寶寶淡定不為所動，形成有趣對比。