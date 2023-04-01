英國「太陽報」（The Sun）引述外交消息人士說法報導，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）正在競逐北大西洋公約組織（NATO）新秘書長職位。

太陽報報導，一些北約成員國已暗示范德賴恩今年10月將接掌北約。

路透社報導，北約現任秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）預計將按計畫於10月卸任。他的任期已3度延長，總共擔任秘書長近9年。

太陽報引述英國消息人士指出，英國可能會否決范德賴恩的任命案，理由是曾任德國國防部長的范德賴恩，在掌管德國武裝部隊方面紀錄不佳。

德國「週日世界報」（Welt am Sonntag）先前報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）與英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）是接替史托騰柏格的主要人選。北約秘書長並無正式選舉程序，通常由成員國達成共識。