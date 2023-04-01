新竹市環保局今起舉辦「新竹環保咖─自備盒杯．1享2集3抽」活動，可抽最大獎Dyson無線吸塵器。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為了持續鼓勵民眾購買餐飲使用自備餐盒、飲料杯，新竹市環保局邀集113家餐飲店家，共同舉辦「新竹環保咖─自備盒杯．1享2集3抽」，自1日至9月30日，民眾只要自備餐盒或飲料杯至活動店家消費，除可享主動提供自備容器折價或加量優惠外，還可抽Dyson最大禮。

環保局長江盛任表示，購買餐飲所產生的1次性免洗塑膠餐具與紙容器數量近年增加幅度驚人，新竹市為了持續推動垃圾減量、循環使用的觀念，延續往年推出的自備容器優惠活動，今年更將活動期延長為6個月，除了集點抽獎，也特別召集活動店家提供優惠給自備容器的顧客，以鼓勵民眾用行動支持環保，邀請民眾一起響應自備容器好習慣。

他說，竹市在2021年推出自備「飲料杯」活動時，獲得1萬4906人次參與，去年繼續推出自備「飲料杯、餐盒」活動，增加餐點類的店家加入活動，更獲得1萬9604人次熱情響應。

今年繼續推出2023新竹市減塑生活運動PART1「新竹環保咖─自備盒杯．1享2集3抽」活動，且延長活動期間為6個月，邀請民眾繼續自備容器的好習慣。

環保局說明，活動採電子集點方式，民眾每次自備容器於活動店家消費後，可獲得1張集點及抽獎券，掃描券上QR碼登錄手機號碼即可獲得1點，每人每日每店限集點1次。

集滿10點可兌換100元超商電子商品卡1張，每支手機號碼最多可兌換3張，商品卡總量1500張，兌完為止。

環保局指出，商品卡兌換方式，請先加入「新竹環保咖─自備盒杯．1享2集3抽」官方LINE（帳號@362evqmq）好友，點選點數查詢，集滿10點即可兌換電子商品卡1張，兌換成功後，環保局會於次日以「簡訊」方式發送電子商品卡資訊至兌換手機門號。

環保局也提醒民眾，往年已加入LINE自備好友進行集點的民眾，若有尚未兌換完的點數，此次活動會將該剩餘點數轉至今年活動中，讓民眾可繼續自備、繼續累積。

至於活動抽獎採電腦抽獎方式，民眾每次自備容器消費，掃描「集點抽獎券」登錄手機號碼，除集點1點外，同時也獲得1次抽獎機會。獎項共計16名，包括Dyson V8 Slim 無線吸塵器、HERAN 188L直立式冷凍櫃、Apple Watch SE、BRUNO美型智能氣炸鍋各1名，遠東百貨禮券1000元12名，自備次數越多，中獎機會就越大。抽獎日期為10月5日，10月6日公告得獎名單於新竹市環境保護局資源回收網。

市長高虹安說，非常感謝全市113家餐飲店共襄盛舉鼓勵自備，店家類型多元，包含茶飲、早午餐店、便當店、咖啡、甜品、麵食等，也感謝清華大學及陽明交通大學兩校大力支持，共計號召校內25家餐飲店參與，師生一起響應環保自備好習慣。

她說，地球需要大家共同愛護，希望藉由此次活動，鼓勵民眾養成自備容器的好習慣，減少產生1次性垃圾，強化一般廢棄物減量，一起重視環保提高環境品質，推動節能減碳及全民綠生活，同步落實聯合國永續發展目標SDG6環境品質，讓新竹市朝低碳永續家園持續邁進。