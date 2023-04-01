合歡山武嶺亭完工，景觀平台更大更寬敞，對臨崖攬景等更勝以往。（翻攝臉書《中橫交路況交通資訊站》／楊靜茹南投傳真）

上下合歡山武嶺亭的階梯更加平緩好走。（翻攝臉書《中橫交路況交通資訊站》／楊靜茹南投傳真）

合歡山武嶺亭無論對遊客安全、整體景觀及臨崖攬景等方面，都大幅改善。（翻攝臉書《中橫交路況交通資訊站》／楊靜茹南投傳真）

遊客造訪合歡山一定會到武嶺亭拍照打卡，武嶺亭去年4月預計封閉整修半年，未料開挖發現觀景平台地基受損嚴重，整修近1年，終於趕在清明連假首日開放，臉書《中橫交路況交通資訊站》粉絲頁編輯拍照分享，公布：「今天是愚人節，這個時間點確實有點尷尬，武嶺亭整修完畢開放。」

合歡山森林遊樂區原本由東勢林管處管轄，林務局考量合歡山地緣、交通時間，並提升行政效率及旅遊品質，2021年下旬合歡山森林遊樂區移交給南投林管處經營管理，包括松雪樓、滑雪山莊餐飲及販賣部，昆陽、武嶺與合歡山莊前停車場，其中武嶺亭老舊破損去年4月封閉整修，原預計同年1月竣工，開挖發現觀景平台地基受損嚴重。

《中橫交路況交通資訊站》編輯在臉書張貼武嶺亭完工照片，公布：「今天是愚人節，這個時間點確實有點尷尬，但還是要跟各位說一個秘密，就是武嶺亭已整修完畢開放惹。」網友開心留言：「終於完工」、「可以規劃衝一波」、「希望監視器可以早點調回來，可以拍另類打卡照」，呼籲遊客不管喜不喜歡，請愛護環境設施保持整潔乾淨。

南投林管處證實，合歡山武嶺亭歷經1年的封閉進行改善工程後，1日重新開放，無論對遊客安全、整體景觀及臨崖攬景等方面，都大幅改善了，至於觀景平台的監視器，也會轉告公路總局調整鏡頭角度，讓遊客可以截圖獲另類打卡紀念照。