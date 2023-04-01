2023桃園彩色海芋季今日在大園區溪海休閒農業區熱鬧開幕，請來超人氣啦啦隊女神樂天女孩林襄，與桃園市長張善政一同大跳應援舞蹈，為海芋季揭開序幕。張善政表示，感覺到年輕活力，像回到20歲。林襄也大讚張善政「很會跳！」她也預告，明晚就是中職桃猿主場開幕戰，邀請大家一起為樂天桃猿加油。

2023桃園彩色海芋季主展區有高達8萬株彩色海芋、2萬株百合及18萬株各式在地草花，為歷年來規模最大的花田。（蔡明亘攝）

桃園彩色海芋季邁入第7年，今年活動橫跨3個周末，展期共16天，以「綺芋」為主題，規畫5大主題活動、9堂DIY課程、36場表演，現場還有5.7公頃大地花毯，打造花卉繽紛盛宴。張善政表示，主展區有高達8萬株彩色海芋、2萬株百合及18萬株各式在地草花，為歷年來規模最大的花田。

今日開幕活動，林襄帶領張善政和現場來賓，帶來活力四射的應援舞蹈。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

今日開幕活動，氣溫不到20度，林襄穿著樂天女孩隊服，帶領張善政和現場來賓，帶來活力四射的應援舞蹈，掀起一波活動高潮，林襄也特別致贈象徵「桃園好棒」的樂天桃猿隊簽名球棒給張善政，而張也回贈彩色海芋花束給林襄。

桃園彩色海芋季邁入第7年，今年活動橫跨3個周末，展期共16天。（蔡明亘攝）

張善政說，跳舞時感受到年輕活力，宛如回到20歲。林襄也大讚張善政「非常會跳」很厲害，她也預告，中職賽季開始，明晚是桃猿主場開幕戰，歡迎大家白天到海芋季欣賞漂亮的海芋，晚上來球場一起為樂天桃猿加油。

張善政提到，桃園彩色海芋季除了花海和豐富好玩的活動外，展覽現場也規畫「寮芋市集」，首度結合桃園13個農會推出的優質產品，遊客可在市集選購在地特產及花卉植栽，全桃園特色伴手禮一次購足帶回家。

農業局長陳冠義也說，今年首度結合LINE實境解謎、智慧導覽及電子集章，透過趣味闖關，帶領民眾走入花田、親近埤塘，在展區各角落尋找驚喜。假日期間還有多組歌手團體輪番推出「音樂下午茶」，參照知名遊樂園定時踩街活動，規畫「花精靈遊園踩街」及街頭藝人表演，而期間限定的「花現愛」活動，將由電台DJ主持人進駐活動會場，邀請遊客大聲說出感謝與愛意。

陳冠義表示，大園除美麗彩色海芋外，也種植大面積的蕎麥，並推出一系列衍生產品，包括蕎麥麵、蕎麥地瓜飲及蕎麥爆米花等，今年展區內也保留一片蕎麥花田，結合在地農會及團體，透過食農教育花卉展示，讓民眾更認識永續與SDGs意義。

陳冠義呼籲民眾，盡量搭乘大眾運輸系統，包括桃園客運5077及統聯客運210皆可抵達會場，活動期間由A18桃園高鐵站-文智停車場（A19桃園體育園區站）-活動會場的接駁車，另設置園區內接駁車可往返在地農場，周邊也規畫2處免費停車場，包括文中三停車場、功學社單車停車場（僅假日開放）提供民眾使用，詳細活動資訊可至活動官網或臉書專頁查詢。