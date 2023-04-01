清明連假，警方的識詐工作卻沒有假期！苗栗縣警局、苗栗警分局及苗栗醫院政風室，搭配志工伙伴於3月31日，先後前往苗栗市玉清宮、衛福部苗栗醫院及苗栗市英才夜市，向民眾進行識詐、反貪及交通宣導，現場手持宣導牌、發放防詐宣導DM及警局政風室提供的防貪可愛造型筆、實用小物等，獲得民眾關注、爭相索取宣導品，警方透過與民眾面對面實地宣導的方式，提醒民眾連假期間，詐騙手法不斷推陳出新、防詐沒有假期，才能守護自身荷包。

苗栗警分局31日赴苗栗市英才路夜市宣導識詐工作。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

為提升全民反詐意識、多方管道宣導，苗栗警察分局結合苗栗縣警察局及苗栗醫院政風室、志工十餘人，白天前往人潮聚集的苗栗市玉清宮、衛福部苗栗醫院，向香客、遊客及候診民眾進行防詐宣導，晚上則在轄內英才夜市，向攤商及採買的民眾徒步宣講，引起民眾熱烈回應，爭相索取宣導品，警方希望透過實體的宣導，能提醒民眾防詐、防貪的觀念，讓治安平穩，同時呼籲民眾多加留意交通疏導措施、確實遵守交通規則，以確保清明連假期間交通順暢。

苗栗警分局31日赴苗栗市英才路夜市宣導識詐工作。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗警分局31日赴部立苗栗醫院宣導識詐工作。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗警分局長蘇旭茂表示，苗栗縣警局為推動反詐騙宣導，日前已錄製數位知名藝人的反詐宣導影片，分局也配合商請轄內縣府文化觀光局、苗栗市公所、公館鄉農會、玉清宮、英才夜市、大千醫院及頭屋交流道等地的電視牆協助播放，希望藉由藝人的推播，吸引民眾注意，進而提升防詐意識，在此呼籲民眾，若接到不明來電或是詐騙訊息，皆可撥打165反詐騙專線或打110報案求證，務必記住三步口訣「一聽、二掛、三查證」，警方必將全力打詐，以保障民眾財產安全。