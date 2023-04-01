金門縣消防局為扎根防災知識，規畫「清明校園巡迴宣導」，日前金沙消防隊分別至轄內各國小實施宣導，讓學童在趣味中學習各項防災知識，了解火災的危險及如何預防，並向家人及朋友分享所學，讓更多人了解消防各項知識，提前預防火災及做好災害應變，減少災害的發生率及損傷。

消防局指出，本次巡迴宣導主題為清明防火「四不二記得」、預防電氣火災「五不一沒有」、預防一氧化碳中毒、煮食安全「人離火熄」、火場應變求生「小火快逃，濃煙關門」、住警器「有裝有保庇」等。

消防隊利用製煙機讓濃煙充滿教室，讓學童體驗身處濃煙環境下，伸手不見五指的感受。(圖／金門縣消防局提供)

宣導活動並進行闖關遊戲，利用製煙機讓濃煙充滿教室，讓學童體驗身處濃煙環境下，伸手不見五指的感受，充分體驗火場濃煙中無法逃生，需要尋找相對安全空間，進而做到「濃煙關門」之宣導效果，並使用安妮及AED進行CPR宣導「叫叫壓電」，按步驟一步一步教導學童，發現有人需要幫助，如何利用「叫叫壓電」口訣幫助他人，最後一站消防車射水體驗，利用消防瞄子讓學童體驗消防員於火場滅火之辛勞。

金門金沙消防隊至轄內各國小實施宣導，讓學童在趣味中學習各項防災知識。(圖／金門縣消防局提供)

消防局第二大隊長陳國瑋表示，清明期間火災發生非常頻繁，主因為民眾於山林中掃墓燃燒金紙，加上金門時有強風，可能造成飛火，引燃附近之草地，現行消防署提倡「紙錢不燃燒或集中燃燒」，以及「以功代金」之方式取代傳統燃燒紙錢，減少火源的使用，來降低火災的發生，提醒民眾掃墓時應遵守「四不二記得」，如發現火災的發生，應儘速撥打119報案電話，尋求消防隊協助。