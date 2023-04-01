台灣民眾黨主席柯文哲1日南下高雄，到苓雅區中正公園舉辦「民眾親子野餐會」活動，由於2024大選即將到來，各界都相當關注柯文哲動向，對於是否考慮「藍白合」？柯文哲強調，大家都在討論這個話題，但從來沒人跟他提案到底要怎麼合作。而民進黨則在2016利用他勝選後，就把他丟到垃圾桶。
媒體問及目前是否考慮「藍白合」？柯文哲無奈表示，每次大家問他這個題目，但總要有相關提案，到底要怎麼合都沒人跟他講過，他也認為，國民黨跟民眾黨2邊的DNA還是差很多，雙方要合作在實際、實務上都有困難，國民黨可能也想說他們自己推派人選就好，為何要找柯文哲。
先前柯文哲說「2016年民進黨利用他獲得勝選後就過河拆橋」，柯文哲1日進一步說明，他們2014年的口號就是推倒藍綠的高牆，但有時民進黨卻指稱柯文哲背叛民進黨，他覺得相當奇怪，後來發現民進黨根本是利用他達到目的而已，其實2016選完就知道他被丟到垃圾桶了。
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