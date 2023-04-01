伊正（左）與江宏恩（右）進行圓桌談判。（公視、禾豐製作提供）

伊正（右二）劇中展現老大氣魄為「三劍客」談判，三劍客為蔡昌憲（右一）、潘逸安（左二）、張景閎（左一）。（公視、禾豐製作提供）

蔡昌憲戲裡為了家人不惜一切，感性為角色「黑化」發聲。（公視、禾豐製作提供）

江宏恩友情客串公視時代生活劇《牛車來去》成為彩蛋，他飾演黑道角頭「武老大」一角，與伊正、蔡昌憲有場刺激的圓桌鬥狠鬥智戲，短短幾分鐘的對話，完美營造出爾虞我詐的緊張談判氛圍。江宏恩把導演李岳峰視為恩師，他透露原本導演拍攝《苦力》時，2人應該能有更密切的合作，但因為檔期問題沒辦法喬出時間，當時他還跟導演撒嬌預約下次合作，這次終於成真，「李導還是在這個戲的後段，安排了武老大的角色讓我可以參與，非常開心。」

江宏恩和伊正有場肅殺的圓桌談判戲碼，兩方黑道角頭勢力一碰頭，表面上笑容可掬、客套寒暄，實則笑裡藏刀、話中有話，彼此互不相讓，說笑間瀰漫著濃濃殺氣。看起來一觸即發的場面，拍攝現場卻是笑聲不斷，原來江宏恩和伊正是腳踏車車，私底下實在太熟了，現場大家都在『裝兇狠』，「只要導演一喊卡，全場馬上爆笑出來，所以忍功要特別的厲害，誰先笑出來就輸了。」

為了展現金將維護下屬的決心與氣魄，導演安排伊正拿出隨身防衛用的蝴蝶刀作勢耍狠，不僅要帥氣漂亮地甩真刀，眼神還要凜冽堅定地直瞪對方，因為蝴蝶刀造型特殊且有重量，拍攝時為了確保演員安全，劇組以膠帶將鋒利的刀刃封住，不過仍讓伊正餘悸猶存，深怕甩完之後少了幾根手指頭，「我的媽呀！原來大哥不是那麼好當的！」談到與好友江宏恩的合作，伊正笑稱：「我們當時在別的戲劇扮演父子，拍攝前還互虧，都是一家人嘛，自己人何必談判對峙那麼大費周章。」

蔡昌憲最難忘江宏恩入戲後的殺氣眼神，他直說：「宏恩哥氣勢很強，眼神只要瞪過來就很像被箭射到，當天一直起雞皮疙瘩，覺得很害怕。」這場戲正巧是蔡昌憲的殺青戲，雖然劇中氛圍殺戮，但對於「阿發」這個角色，他感性道：「阿發是一個會守護身邊人到底的男人，這段時間跟著金將老大工作，就像是遊走在灰色地帶、難判對錯，但相信姊姊跟永隆的愛會讓他打破迷惘的，他不會忘記自己一直想守護的人。」