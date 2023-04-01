碧卡 本賽季為 柏林聯 攻進 7顆進球（圖片來源︰達志影像）

踏進4月份歐洲主要聯賽進入了最後衝刺階段，而絕大部份歐洲國家由當地時間3月26日起，已改行夏令時間。球賽開賽時間會提早1小時，大家投注時要留意喔！

本賽季德甲爭標形勢漸漸明朗，多特蒙德25戰53分排名第一，拜仁慕尼黑25戰52分排名第二，冠軍應由這兩隊競爭。第三和第四位的歐聯席位，則由柏林聯(第三、48分)、弗萊堡(第四、46分)和RB萊比錫(第五、45分)競爭。柏林聯本周主場面對榜末的斯圖卡特以全取3分為目標。本場首選不讓分/柏林聯勝，進取一點也可考慮讓分/柏林聯勝，又或大小[總分]小3.5甚至小2.5。

【足球-德甲】[斯圖卡特@柏林聯][04/01 (六) 21:30] [編號 615]

柏林聯本賽季異軍突起，一度是爭標份子，可惜2月中至3月中4場聯賽不勝，被拜仁和多特蒙德拋離。 然而柏林聯在2023年的成績其實很好，正式賽事15場8勝5平2敗，勝出率達53.3%，不敗率更達86.6%。而這兩場敗仗分別是在歐洲賽事以及在聯賽大敗給拜仁，其戰鬥力不容置疑。但需要注意柏林聯的進攻能力，聯賽25戰攻進38球，算不上大分突出。球隊進球最多的是前鋒舒拿度.碧卡 Sheraldo Becker，但也只有7顆進球。

柏林聯本場對手是斯圖卡特，聯賽25戰得20分排名第十八位，情勢危險。斯圖卡特最大的問題是客場成績特別差，12戰0勝5平7敗，是聯賽唯一未能在客場勝出過的球隊。球隊2023年成績也不理想，聯賽10戰1勝3平6敗，包括最近的4場聯賽不勝。

柏林聯攻力雖不強，但斯圖卡特真是太差，本場首選不讓分/柏林聯勝，也可考慮大小[總分]小3.5甚至小2.5。如果進取一點，也可考慮讓分/柏林聯勝。

推薦︰ <足球>615 斯圖卡特@柏林聯 不讓分/柏林聯勝、大小[總分]小3.5、小2.5。

馬內 大有可能在 圖切爾 的帶領之下 再次成為拜仁的攻擊主力（圖片來源︰達志影像）

本周德甲「國家德比」拜仁慕尼黑主場對多特蒙德。多特蒙德在聯賽榜領先拜仁1分排首位，比賽勝負將影響聯賽冠軍花落誰家。只是拜仁近年是多特蒙德剋星，對賽成績有壓倒性優勢，首選不讓分/拜仁慕尼黑勝，也可考慮大小[總分]大2.5、大3.5。

【足球-德甲】[多特蒙德@拜仁慕尼黑][04/02 (日)00:30] [編號 617]

拜仁在國際賽周之前的聯賽，客場1:2負勒沃庫森，令球會高層震怒，馬上解僱主教練 尤利安·納格爾斯曼 Julian Nagelsmann ，改由曾執教過多特蒙德的前英超切爾西總教練 托馬斯·圖切爾

Thomas Tuchel 接手。圖切爾上任後也馬上明言，拜仁本賽季是以成為德甲、德國盃和歐冠「三冠王」為目標，故此周六對多特蒙德，絕對是不容有失，而不被 納格爾斯曼 重用的塞內加爾前鋒 馬內 Sadio Mane，本場大有可能再次成為球隊攻擊主力。

榜首多特蒙德雖然在歐冠已經出局，德國國內比賽成績卻非常出色，連德國盃在內11戰10勝1平不敗，聯賽則是10戰9勝1平，勝出率達90%以上。不過要注意拜仁近年可說是多特蒙德剋星，各項賽事近9次對壘，拜仁取得8勝1平的壓倒性優勢，勝出率達88.88%。只算聯賽，拜仁近8次對多特蒙德，也是7勝1平不敗，而多特蒙德對上一次在聯賽擊敗拜仁，已是2018年11月的事。

故此本場首選不讓分/拜仁慕尼黑勝，也可考慮大小[總分]大2.5、大3.5。如果進取一點，甚至可考慮讓分/拜仁慕尼黑勝。

推薦︰ <足球>617 多特蒙德@拜仁慕尼黑 不讓分/拜仁慕尼黑勝、大小[總分]大2.5、大3.5。