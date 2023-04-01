清明連假1日登場，屏東林管處祭出連假好康優惠，連假5天開放12歲以下兒童免費玩墾丁及雙流2大國家森林遊樂區。（屏東林管處提供／謝佳潾屏東傳真）

清明5天連假1日登場，全台各大觀光景點湧現人潮，屏東林管處也祭出連假好康優惠，因連假期間適逢兒童節，所以連假5天開放12歲以下兒童免費玩墾丁及雙流2大國家森林遊樂區，並於4日當天在雙流舉辦「森林小泰山－來學猴子爬樹」快閃活動，屏東林管處指出，這是兒童節限定活動，僅此1天，錯過可惜。

屏東林管處指出，在擁有豐富負離子的雙流國家森林遊樂區，親子型遊客可走瀑布步道沿溪而行，沿途可欣賞溪流生態及兩岸森林景致，終點是知名的「雙流瀑布」，充沛的陰離子令人心曠神怡，若選擇沿山步道行經吊橋，則能一覽平常看不到的樹冠層結構，而喜愛爬山的遊客，可挑戰帽子山步道，至園區制高點將美景盡收眼底。

屏東林管處為迎接兒童節到來，特於4日在雙流國家森林遊樂區規畫「森林小泰山－來學猴子爬樹」快閃活動，林管處強調，活動僅此1天，錯過可惜。

至於墾丁國家森林遊樂區部分，屏東林管處表示，它擁有世界級360度山海景色的觀海樓，可一覽太平洋、巴士海峽及台灣海峽，三面環繞無敵海景，這個連假更與「藍米克全人教育協會」合辦《高空浩室音樂會》，在森林高空中享受獨特Sky Party，為來到墾丁的遊客提供一場一生難忘的音樂體驗。

林管處說，親子組遊客也可透過「2023新年樂玩趴兔-墾森名偵探」，以實體闖關卡及線上Line解題的方式，您遊墾森尋寶藏。