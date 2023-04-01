告別生活了21年的巴薩隆納，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）轉戰法甲巨人PSG（巴黎聖日耳曼）後表現依舊亮眼，根據《ESPN》報導，巴薩副主席尤斯特（Rafa Yuste）今（1）日在記者會上公開承認已經與梅西接觸，並強調「美好故事應該有一個幸福美滿的結局」，總教練哈維（Xavi）也相當期待老戰友能夠回鍋老東家。

梅西與PSG的合約即將到期，目前還沒有談妥續約，這也讓巴薩看到曙光，希望帶回這位隊史最偉大球員，好讓雙方破鏡重圓，尤斯特則是大方坦承，球隊確實有迎回梅西的計畫，「我還是對梅西的離開感到遺憾，我當然希望他回來，因為他在體育、社會及經濟層面所帶來的意義，我們正在與梅西接觸，美好的故事最後應該要幸福的結局。」

當初因無力續約被迫放棄梅西，外界擔心巴薩是否仍有餘力負擔他的合約，尤斯特則給出回應：「我們還有2個月的時間，向西甲主席提交我們的收支及發展計畫。我不喜歡公開談論梅西，他還是PSG的球員，但如果所有條件都滿足，我們對他回歸的可能性保持開放態度，梅西回到巴薩隆納，這將會是一個完美且幸福的故事結尾。」

哈維也非常樂見梅西回鍋，「如果他能夠回來，對我們球隊來說是一個重要的突破，很多條件必須得先實現，如果梅西想回來，我們會討論的。我是第一個希望看到這位史上最佳球員回歸的人，相信球迷也非常樂意親眼見證，猶如麥可喬丹（Michael Jordan）最後一舞的盛況。」