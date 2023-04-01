李玉璽過30歲生日。（李玉璽後援會提供）

李玉璽昨（31日）與粉絲一起做公益過30歲生日，到1919食物銀行當包米志工，提供經濟弱勢家庭民生必需品。粉絲號召在他每年生日做公益，竟是因為聽到李玉璽曾在訪談提起，想跟粉絲一起做公益，「沒想到後援會就默默執行，第一次剛好挑在我26歲生日，這幾年曾去淨灘，或用見面會方式，把入場券收入捐給公益團體，也有帶粉絲去認識偏鄉弱勢團體等，因此在生日做公益漸漸變成我與粉絲之間的傳統。」他很感謝粉絲每年都這麼用心。

邁入30歲，李玉璽坦言在30歲前有很大焦慮感，被普世定義的「30歲前需要做到的這些事」給框架住，他因此透過諮商去探索自己，「我以前總是把注意力放在朋友或家人身上，前兩年開始生理影響到心理，因此去做了諮商，花時間多去感受自己。」像是身為獨子，他不想讓家人傷心，笑說從沒有叛逆期，「從小覺得不要有自己想法最簡單，比較不會有衝突，最後就變成習慣不去想自己想要什麼，總是配合大家，以大家合群為主。」

李玉璽用「歸零」、「成長」、「重視自己」3個形容詞描述自己30歲的蛻變，他現在對於許多想法觀念都抱持開放且正向積極的態度，他坦言以往對於嘗試突破較無興趣，是一個喜歡活在舒適圈的人，就算每天吃一樣的食物都可以接受，久而久之在工作上面臨新挑戰就會產生焦慮而放不開，透過諮商認識自己後才發現，以往沒花時間了解自己真正內心，不斷忽略自己感受，進而變得麻木，「現在我改變了想法，心態變得開放，儘量體驗各種事物。」

李玉璽將這樣心態投入日前擔綱男主角的新作《師大公園地下社會》中，該劇講述一群熱血年輕人面對迷惘如何蛻變成長，已於今年農曆年前殺青，他飾演充滿正義感但有點熱血的角色「阿虎」。

自認擁有老靈魂的他，與劇中角色相當反差，劇中更有不少以往沒有呈現過的動作、感情場面，接下該角成為他邁入30前的一大挑戰，拍攝完似乎也進化了，「我很感謝阿虎，人是在一瞬間變成大人的，陪阿虎體驗了這個過程之外，也還能保有有趣的靈魂。」

李玉璽期許自己在30歲這一年工作型態更多元不要設限，都能夠努力達成挑戰，和工作夥伴們達成更多不一樣的事。他也提起近期將投入台語劇拍攝，他直呼：「以前是絕對不可能的，因為我不會講也聽不懂，甚至沒有環境讓我練習，但心態轉換之後，我覺得劇組知道我不會台語還是願意信任我並把角色交給我，所以就接下了這個挑戰，還是會怕，會有壓力，但這些感受都給我正面的力量，跟以前真的很不一樣。」