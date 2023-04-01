北市一名楊姓男子去年與A女分手後心有不甘，竟向A女謊稱握有交往時拍下的性愛片，強行逼迫A女發生性行為1次。台北地院審結，依犯強制性交罪，處有期徒刑1年8月。緩刑4年，另參加3場法治教育。可上訴。

判決書指出，楊姓男子與A女原為男女朋友，2022年3月間分手後，楊男心有不甘，竟以取回自己所有物為由，於同年4月間前往A女的住所後，向A女恫稱握有交往期間拍攝的性愛影片，若不答應發生性行為，不敢保證會做出什麼事等語，讓A女懼怕，不得不配合楊男，被迫與楊男發生1次性行為。

台北地院審理時，法官斥責，楊男為成年人，卻只為了一己私慾，不顧他人性自主決定權，以脅迫方式、違反A女意願性交，導致A女身心受創，造成無法抹滅的傷痛，實在不可取；但考量楊男終於認罪，同意賠償A女40萬元，也依調解內容賠償18萬元，並獲得A女的原諒，足認楊男已知悔改，認定刑期暫不執行較適當，故依犯強制性交罪，處有期徒刑1年8月，緩刑4年，另須參加3場法治教育。可上訴。