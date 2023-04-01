周五在本季的最後一天（3月31日），標普500指數單季上漲7%，反轉了2022年崩跌近20%的悲情走勢。那斯達克指數首季大漲16.8%，創下2020年6月以來最大單季漲幅。

保守派投資人表示，這讓美股更容易受到經濟衰退的影響，本月矽谷銀行倒閉使銀行業陷入動盪，或許已經讓美國經濟距離衰退更進一步。

●美股估值vs經濟衰退

股市將經濟衰退納入考量的程度，以及經濟是否將陷入衰退，一直是華爾街爭論的焦點。今年早些時候發布的數據意外強勁，使聯準會即使連番升息，但美國經濟只會溫和衰退或完全不會陷入衰退的期望升高。

到了3月，矽谷銀行和Signature Bank接連倒閉引發銀行業的動盪，也使經濟可能即將衰退的擔憂再度升高。部分析師認為，聯準會持續收緊貨幣政策的影響開始顯現，銀行業承受的壓力可能給經濟帶來衝擊。

這促使投資人重新審視企業獲利等關鍵指標。雖然對未來幾季企業獲利的看法本來就不甚樂觀，但部分分析師認為，一旦經濟衰退，企業獲利可能跌更多。

根據Refinitiv的數據，標普500指數成分股第一季獲利估較去年同期下跌5%，第二季估年減3.9%。而根據Ned Davis Research的數據，在經濟衰退期間，標普500指數成分股的季度獲利平均年減24%。

根據Refinitiv Datastream提供的數據，整體股票估值也處於歷史高位，標普500指數的預估本益比（forward PE ratio）約為18倍，而其長期平均本益比為15.6倍。

美國企業將在未來幾周開始發布第一季業績。

●分析師看法

多位專家表示，就以歷史標準來看，美股估值仍然偏高，且一旦經濟衰退，企業獲利就可能大幅下滑。

Fiduciary Trust Co投資長Hans Olsen表示，市場根本沒有為「經濟衰退」的可能性定價。就股市而言，這表示我們可能會在未來幾季遇到一些讓人討厭的意外。該公司目前以持有高於正常水平的現金，來防範未來市場可能出現的動盪。

摩根士丹利策略師在本周早些時候出具報告指出，有鑑於過去幾周發生的事，我們認為在反映獲利跌得更多這方面，股市所面臨的風險升高。企業獲利高估15%～20%，即使在最近銀行業的事件發生之前。

Nuveen多元資產部門主管Nathan Shetty表示，目前的估值顯示投資人尚未將經濟衰退納入估價。如果市場看穿這一點，然後說「好吧，經濟衰退是有可能發生的事」，你就會開始看到這些估值下滑一些，而不是像現在高成這樣。

投資人也將密切關注下周公布的月度就業報告，以了解過去一年來展現出韌性的美國勞動力市場到底體質如何。

部分分析師認為在去年大跌時，美股可能已經反映了經濟衰退的前景，當時標普500指數從歷史高點一路下探，並在去年10月觸底，共跌了25.4%。

這樣的跌幅與Truist Advisory Services的歷史數據大致相符。Truist的數據顯示自二戰以來，標普500指數在經濟衰退期間平均下跌29%。

Edward Jones投資策略師Angelo Kourkafas表示，我們是否必須對同一個衰退進行兩次定價？可能不必，但這不代表危險已經解除。股市未來仍可能面臨動盪，但我認為不太可能跌破去年10月的低點。

其他變數可能決定市場對經濟衰退的反應，例如衰退的嚴重程度和持續時間，以及美國央行會在經濟衰退時開始降息，還是讓利率維持在高檔直到對抗通膨的任務完成。

儘管聯準會提出的利率預測顯示到今年底，借貸成本仍將保持在當前水準附近，但期貨市場的投資人預期今年下半年就會降息。

Wilmington Trust投資長Tony Roth表示，只要降息的時機變得清晰可見，就算經濟衰退，我認為股市也不會大跌。