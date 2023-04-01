苗栗縣苑裡鎮1名林姓男子，日前遭詐騙集團以假冒檢警名義詐騙，林姓前往農會匯款時，被行員發現有異通報轄區通霄警分局社苓所員警前來勸阻，及時讓林姓男子保住積蓄。

通霄分局社苓派出所長楊家倫、警員施昇彤、李怡臻，接獲苑裡鎮農會社苓分部行員報案，稱有1名家住苑裡鎮的林姓男子，疑似遭「老哏詐術」詐騙，急要匯款新台幣36萬餘元，入不明人士帳戶，請求警方到場處理。

警方表示，日前執行巡邏勤務，接獲苑裡鎮農會社苓分部行員來電，立即趕赴現場，林男向警方表示，日前於家中接獲一名自稱台北地檢署人員來電，謊稱因他所投資的投資公司涉嫌詐騙案，導致有人輕生死亡，此案經北檢某某檢察官立案調查結案，裁定林男需賠贘新台幣36萬元，請其以臨櫃，以匯款方式匯入歹徒所指定之帳戶，否則將拘提林男帶至法院羈押。

林男起初聽聞後，半信半疑，復於30日上午又接獲詐騙集團所仿造傳真裁定書，林男一方面因害怕遭受牢獄之災，又經歴所聽、所見結果，不疑有他，遂立即至苑裡鎮農會社苓分部臨櫃準備匯款。所幸案經鄭姓行員進行關懷提問，察覺有異，立即通知警方到場協助攔阻。

經警方與行員細心向林男解說，此乃「老哏」詐騙手法，並將相關案例及詐騙手法分析說明後，索性林男「懸崖勒馬」大悟自已遭受詐騙，順利保住辛苦錢！

通霄警分局醒民眾，如接獲此類電話，應「保持冷靜」、「小心查證」、「立即報警」（撥打110或165反詐騙專線」），由員警或專人研判是否為詐騙案件，適時提供諮詢服務及正確資訊，以維護自身財產安全，並共同維護社會安全秩序。