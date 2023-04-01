國際貨幣基金（IMF）今天宣布，已核准156億美元（約新台幣4760億元）的烏克蘭援助計畫，協助這個飽受戰亂摧殘的國家經濟復甦。

綜合法新社和路透社報導，國際貨幣基金表示，俄羅斯的侵略已嚴重破壞烏克蘭經濟，導致去年經濟活動萎縮約30%，毀了大部分資本存量，並促使貧窮惡化。

俄烏戰爭爆發也波及全球經濟，小麥和石油價格上漲，造成全球性通膨危機。

這場戰爭也凸顯歐洲在能源安全上對俄羅斯天然氣的依賴。戰爭開打後，許多國家不得不另覓其他獲取能源的管道。

國際貨幣基金副總經理戈匹納斯（Gita Gopinath）在聲明中說，這項分兩階段實行的計畫意在戰爭期間穩住烏克蘭經濟，然後在戰後轉向「更具企圖心的結構性改革」。

國際貨幣基金董事會核准的48個月「中期融資辦法」（Extended Fund Facility）規模約為156億美元。

國際貨幣基金烏克蘭任務負責人葛瑞（Gavin Gray）今天告訴記者，這是國際貨幣基金1150億美元整體援助計畫的一部分，體援助計畫包含債務減免、補助金和多邊及雙邊機構貸款。

葛瑞說，如果戰爭持續打到2025年，烏克蘭的財務需求可能會從1150億美元增加到1400億美元左右。