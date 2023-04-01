台中國際動漫節1日至4日在台中國際展覽館登場，今日開展第1天雖遇上雨神，但民眾熱情不減，人潮不斷湧入會場，入口處隊伍大排長龍。（潘虹恩攝）

台中國際動漫節即日起至4日在台中國際展覽館登場，行政院副院長鄭文燦（左3）、文化部長史哲（左2）、台中市長盧秀燕（左4）等人1日出席開幕剪綵儀式。（潘虹恩攝）

中華動漫出版協進會理事長康振木（右）致贈Q版畫像給台中市長盧秀燕（中）。

中華動漫出版協進會理事長康振木（右）致贈Q版畫像給行政院副院長鄭文燦（左）。

台中國際動漫節即日起至4日在台中國際展覽館登場，行政院副院長鄭文燦、文化部長史哲、台中市長盧秀燕等人1日出席開幕剪綵儀式指出，今年參觀民眾踴躍，人數有望破25萬，同時帶來好消息，宣布國家漫畫博物館確定落腳台中刑務所，令現場動漫迷高興歡呼。

台中國際動漫節1日至4日在台中國際展覽館登場，現場有木棉花國際、尖端集團、希萌創意等69家廠商聯手展出逾200攤攤位，展覽內容更涵蓋動漫周邊商品、漫畫家簽名會以及歌舞表演等，相當豐富。今日開展第1天雖遇上雨神，但民眾熱情不減，人潮不斷湧入會場，入口處隊伍大排長龍。

盧秀燕表示，去年疫情嚴重，來參展和參觀的民眾大概20萬人左右，「今天我的同仁告訴我應該會破25萬人」，祝福活動圓滿成功，希望活動年年都能舉辦讓更多人參觀；同時也向在場動漫迷宣布，國家漫畫博物館確定落腳台中刑務所，令現場動漫迷高興歡呼。。

鄭文燦表示，他過去擔任新聞局長時最喜歡主持國際動漫畫展，帶給他很多文化體驗，政府也對ACG產業很支持，希望今日動漫節可以為年輕朋友帶來歡喜、療癒、想像和冒險，文化部將與市府攜手活化刑務所官舍群並加速推動國漫館。

今日台中國際動漫節開幕活動由「AKB48 Team TP」與動漫節形象大使「漫寶」、台中市吉祥物「樂虎」帶來唱跳表演揭開序幕，接下來將有15場活動接續登場。除此之外，木棉花也推出7款市價破千元福袋特價、台灣角川出版推出新書《一點都不想相親的我設 下高門檻條件，結果同班同學成了婚約對象！？》首賣、希萌創意也與台中捐血中心合作，捐血即可獲得限定《Little Witch Nobeta》護士系列資料夾等。