金門農工男籃睽違21年再次重返全國八強，4月10日至14日將赴台參加「高中籃球聯賽乙級全國決賽」。(圖／金門農工提供)

睽違21年，國立金門農工職校男籃再次重返全國八強！將代表地區赴台參加「高中籃球聯賽乙級全國決賽」，為替這群小將加油打氣，學校家長會長許燕輝偕同多位家長委員特別到校致贈程儀，並至球場觀看練球勉勵同學，預祝球隊勇奪佳績，為學校、為金門、也為自己爭光。

金門農工男籃將於4月10日至14日赴台參加「高中籃球聯賽乙級全國決賽」，該校家長會為鼓勵學生爭取榮譽，由家長會長許燕輝偕同常務委員黃秀珍、楊秀金，財務委員馬娟娟等家長，在校長吳志衍陪同下到校為球員打氣，並提撥家長會基金致贈程儀一萬元，另許燕輝更自掏腰包二萬元做為選手參賽加菜金，勉勵學生於課業外亦能有一番好成績。

金門農工家長會長許燕輝表示，感謝籃球隊指導教練、老師的辛勞付出，看見球員們的努力和奮鬥，在全國聯賽打出優異成績，也期盼同學再接再厲，多多參與課餘之外的競賽活動，於激發自我潛能之餘，提升各方面的能力發展，不斷地突破自己，繼續為校爭光，為金門爭取榮耀，也為自己創造佳績。

金門農工男子籃球代表隊由校長吳志衍領隊，教練洪維航、助理教練林子揚，參賽球員有黃鉑融、王正豪、翁世杰、李坤源、林俊諴、楊人翰、徐聖祐、邱紀廷、翁紹真、陳書安、吳晨恩、吳品言、陳祈宥等共13位學生好手。

金門農工校長吳志衍表示，感謝家長會對校方的全力支持及鼓勵，提供學校許多正向助益，也感謝指導老師的辛勞，並期許同學們有多元能力的表現，在不同領域能發光發熱。

校方說明，此次全國決賽賽程期間為4月10日至4月14日，歡迎地區民眾或旅台鄉親至板橋體育館，或上「金門農工籃球隊」臉書粉絲專頁一起觀看直播，幫選手們打氣加油！