副總統賴清德1日中午前往竹北市參加竹北兒藝節，在雨天與小朋友們親切互動，上演恐龍餵食秀。為期3天的竹北兒藝節1日正式展開，賴清德致詞時也表示對現場小朋友們的羨慕，因為他小時候只參加過兒童節，沒有兒童藝術節可參加，還透露他小時候最喜歡吃雞蛋糕。

2023竹北兒童藝術節1日至3日在竹北水圳公園登場，今年以森之冒險為主題，推出竹北首次的攀樹體驗，更獨家打造沉浸式的5感光之森林與夜之森林，引領孩子們透過嗅覺、觸覺及味覺探索神秘的森林。活動連續3天邀請FOCA福爾摩沙馬戲團、好玩的劇團、拉縴人合唱團等重磅卡司，帶給孩子們驚奇與歡樂。

穿主辦單位背心的人擋好擋滿，眾家媒體在後面真的拍不太到。（邱立雅攝）

活動起始當日，副總統賴清德化身探險大隊長為活動揭幕，竹北市長鄭朝方也化身探險隊長親自導覽活動亮點光之森林及夜之森林。賴清德致詞時表示，入場前他也先參觀了周邊設施，特別走訪了夜之森林、光之森林，還有鄭朝方發揮調香專長，走過還可以問到森林、花草甚至月亮的香味。

面對台下冒雨參加活動的親子們，賴清德也大表羨慕之意，表示他小時候只有兒童節可以參加，沒有兒童藝術節，他感謝孩子王鄭朝方發揮藝術潛質跟年輕活力，特別幫大家舉辦兒童藝術節。活動現場周圍還有吸睛之處，有大家喜歡品嘗的美食攤位，也有他小時候很喜歡的雞蛋糕。

由於雨天導致現場稍微混亂，不少身著主辦單位背心工作人員團團圍住賴清德，干擾後方媒體拍攝，現場也一度引發國安人員與媒體衝突。會後賴清德被問對於總統初選是否擔心造成黨內紛擾，賴清德也一貫不回應，匆匆離去。