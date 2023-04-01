「久旱逢甘霖！」受到華南雲雨區所賜，中市大梨山地區今天清晨4時起，下起間歇性的陣雨，對乾旱的果樹有效舒緩旱象。和平區民代表羅進玉指出，直到中午雨勢仍下間歇性陣雨，預期需再一到二波，讓水源地大森林都喝飽後，才會回吐到德基水庫，目前雨量只能說是短暫解渴。

羅進玉表示，往年大梨山地區冬天都會下雨，今年雨勢來的較晚，直到春天才下雨。上一波雨勢約3、4天前，對久旱的梨山地區果樹幫助不大；今天清晨4時許，開始下起間歇性的豪大雨，對果樹可產生滋潤作用，可有效舒解旱象，對果樹而言，可說是久旱逢甘霖。

大梨山地區從今天清晨起，下起間歇性的陣雨；德基水庫只能算「解渴」，但還是「喝不飽」，預期尚需一至二波豪大雨，方能舒解旱象。（圖／大甲溪發電廠提供）

羅進玉說，德基水庫的水源地大森林，目前含水量都還不足，要等水源地的山區森林都「喝飽」後，才會回吐並流進德基水庫這就是「大臉盆」的概念；目前山中的森林含水量都還不足，德基水庫的水上升只是緩步升高，預期需再一至二波的豪大雨才能真正舒解旱象。

大甲溪發電廠指出，大梨山地區降雨對德基水庫蓄水量有些微的幫助，從原逕流量每秒5立方公尺（5cms），今早增加為每秒8立方公尺（8cms）；這次首波春雨降臨，水庫增約增加每秒3立方公尺逕流量，等同每秒多了3噸水量，只能說暫時「解渴」，還是「喝不飽」，民眾仍需節約用水。