消防局派員至北市合法公墓地區進行車輛巡邏、駐點警戒及防災宣導。（簡銘柱翻攝）

清明連假期間為掃墓人潮高峰，民眾可能因為引火不慎而造成火災，為預防災害發生，台北市消防局呼籲民眾，掃墓時採用「除草不用火」、「不焚燒紙錢」、「不燃放鞭炮」、「不亂丟菸蒂」等「不用火」的方式，並且記得「垃圾要帶走」，以降低火災風險，保護山林環境。

消防局指出，近年民眾防災及環保意識已有顯著提升，焚燒紙錢、燃放鞭炮祭祖之習俗有逐年減少之趨勢，透過「以功代金」、「以米代金」、「雙手合十祭拜」、「以手機播放爆竹聲以代替鞭炮」或「LED燈光蠟燭代替一般蠟燭」等替代方式，都能夠表達對先人的緬懷與敬意，不僅安心安全，也可以防止空汙、保護生態環境。

消防局表示，為防範墓地火災，於3月18日起已啟動各項防、救災機制，並全面派員至偏遠及搶救不易之墓地完成水源踏勘、預置水線及搶救動線確認，以利及時搶救並防止災害擴大，同時至各香鋪張貼宣導海報，提醒民眾清明祭祖防火相關事宜，更於重點假日期間至北市合法公墓地區進行車輛巡邏、駐點警戒及防災宣導；在這段期間市民朋友皆能配合各項防災措施，並互相提醒鄰近掃墓民眾注意火災預防，清明連假消防局將加派人員，強化機動巡邏及定點警戒宣導，以確保民眾生命財產安全。

消防局再次提醒，星星之火可以燎原，清明連假掃墓高峰，請民眾務必注意防災及環境保護，以「不用火」方式虔誠祭祖，並可多加利用殯葬處集中代焚紙錢及線上祭祖服務，共同預防火災發生，平平安安度清明。