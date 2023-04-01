國民黨2024總統大選將以徵召方式決定人選，新北市長侯友宜被視為最可能徵召人選。中國文化大學新聞系教授莊伯仲認為，若6月決定徵召人選不晚，距選舉仍有半年多時間，且若是徵召侯友宜，不僅可讓侯避免綠營砲火，也能有更多市政成績爭取選民認同。

隨著民進黨2024總統人選已定於一尊，國民黨人選至今仍未明朗，令不少支持者焦慮。然而，立法院國民黨團具名表態力挺侯友宜，第1波名單包括總召曾銘宗、林為洲、陳雪生、鄭麗文、李德維、呂玉玲、賴士葆、吳怡玎與費鴻泰等10人，站出來喊話黨中央應盡速徵召侯參選2024。

莊伯仲今(1)日接受《中評社》訪問時指出，若國民黨6月才確定徵召人選不會太晚，距選舉仍有半年多的時間，且若最終是徵召侯友宜，徵召時間晚點也是好事，不僅能讓侯避免綠營砲火，也能爭取更多市政成績讓選民認同。

莊伯仲強調，若最終國民黨確定徵召侯友宜出戰2024，將會有慶祝行情，賴、侯勝負還未定。