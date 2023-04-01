台南、日本仙台包機直航今天首航，台南市長黃偉哲率市府團隊前往仙台等多個姊妹市拜會與交流，此行預計將停留日本3天。黃偉哲表示，希望透過啟動台南、仙台包機，帶動台灣南部和日本東北地區緊密交流。

台南、仙台包機直航今天首航，台南市長黃偉哲（後排右二）率市府團隊前往仙台拜會。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

黃偉哲今天中午抵達仙台後，接受當地媒體訪問時表示，台南與仙台從2006年締結友誼城市以來，在經濟、文化、農特產品等方面交流相當頻繁，即便是疫情期間，仙台市也協助台南在日本的行銷，對於這樣深厚的情誼，一定要親自當面致謝。

黃偉哲也提到，明年是台南進入世界貿易舞台的400年紀念，黃偉哲也邀請仙台市的好朋友們，前來台南感受最有台灣代表性的文化與美食，讓兩市的情誼更深厚。被問到在仙台最期盼的事是什麼？他打趣說，「等不及品嘗當地美食」，日方接機人員聞言也拍胸脯笑回，「絕對讓您滿意！」

黃偉哲上個月預告台南、仙台將啟動包機直航時曾指出，此次包機成行，希望未來不僅台灣的旅客方便前往仙台，也希望吸引日本朋友到台南觀光，期望在省下交通時間成本的前提下，讓觀光客能有更充裕時間，能好好深度走訪台南。