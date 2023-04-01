《國際橋牌社》外傳《和平歸來》已於公視播出兩集，第二集播出最高每分鐘收視提升至1.45。收視持續看漲的同時，劇組也在官方粉專分享他們在開播前特地向當年因SARS殉職的醫護靈前報告的過程。

《和平歸來》劇組於林重威醫師靈前播放影片片花。（國際橋牌社提供）

發生在2003的SARS風暴至今已經20年，和平醫院封院事件造成多名醫護的犧牲。劇組在清明連假前夕發文說明，在《和平歸來》開播之際便前往澎湖，澎湖為SARS事件中第一位殉職的林重威醫師的家鄉，也是他的長眠之地。劇組在林重威醫師的父親-林亨華校長陪同下前往林重威醫師靈前報告《和平歸來》劇集的完成。

陳靜秋護理長的先生唐四虎。（國際橋牌社提供）

日前《和平歸來》劇組也在陳靜秋護理長的先生唐四虎的陪同下，向SARS風暴中第一位殉職的護理師陳靜秋護理長致意。唐四虎向劇組透露，陳靜秋護理長臨終前，他只能與女兒在負壓隔離病房外、隔著兩層玻璃門看著陳靜秋，還因為急救姿勢的關係，他們只能望著陳靜秋的背影，連最後一面都見不到。唯一能做的，就是拿一套她最愛的衣服，拜託醫護幫忙換上，因為陳靜秋護理長很愛乾淨。在陳靜秋護理長殉職後，唐四虎獨自將當時才8歲的女兒帶大。

劇組表示，在前往兩位殉職醫護的靈前時，心情都十分忐忑，深怕在天上的兩位會不滿意這個作品。而在劇組播放完影片，解釋拍攝《和平歸來》影集的起心動念，並獻上由資深記者黃光芹著作完成的和平歸來同名書後，詢問林重威醫師及陳靜秋護理長是否滿意這次的作品，都神奇地瞬間得到一個直接的聖筊。這也讓劇組放下心中的大石頭。

《和平歸來》劇組從拍攝期間就不斷遇到一些靈異、科學難以解釋的狀況，有敏感體質的朋友來現場探班就有感受到現場有許多無形的朋友在一旁觀看並說「大家都很關心你們，希望你們好好拍攝。」參與演出的「最帥乩童」黃新皓也說拍攝時就有感受到拍攝現場的氣非常的祥和又溫暖；劇集完成後參拜殉職醫護時又都得到很好的回應，讓劇組在深感安慰同時，也鬆了一口氣。

劇組說明《和平歸來》是在訴說醫護們共同的記憶，他們背負著許多人的期待，因為他們不僅要對生者交代，更要替那些再也無法為自己發聲的亡者交代。並強調「遺忘，是對受害者和勇者最殘忍的惩罰！」為了醫護人員，就算再苦也要咬著牙將這個故事拍出來。

台灣首部政治職人劇《國際橋牌社》外傳《和平歸來》，是以2003年台灣爆發SARS為背景改編創作的迷你影集。集結鍾瑶、柯宇綸、陳以文、百白、張詩盈、王彩樺、黃柏文、莫愛芳、撒基努等金獎實力演員共演。劇情描述SARS期間因各方政治角力，使得SARS疫情迅速失控，更導致劇中博愛醫院被無預警封院，將所有醫護及病人都置於危險之中。

《和平歸來》目前除了在官網販售以外，在公視頻道每週六晚間8點播出。