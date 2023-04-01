高雄兒童節連假第一天1日在衛武營盛大登場，高雄市長陳其邁與大小朋友同樂，現場YOYO家族見面會、快樂鳥劇場及8所幼兒園輪番上陣，還有野餐、闖關抽好禮、DIY體驗、氣墊樂園、藝文美食市集等，陪大人小孩開心度過連假第一天。

「孩翻高雄—2023高雄兒童節」高雄衛武營都會公園舉行。（高雄市政府提供）

1日上午在高雄衛武營都會公園舉行「孩翻高雄—2023高雄兒童節」首場活動，有小朋友最喜歡的YOYO家族柳丁哥哥、蔓越莓姐姐、羚羊哥哥及酪梨姐姐，帶來精彩的唱跳表演及有獎徵答，戴上可愛帽子的「邁邁市長」也陪小朋友互動搶答，並與裕誠幼兒園裝扮成動物的小朋友、YOYO家族大哥哥大姐姐，以及全場大小朋友一起大跳「卡加布列島」。

高雄兒童節連假衛武營登場 陳其邁到現場與大小朋友同樂。（高雄市政府提供）

另外還有野餐闖關嘉年華，小朋友挑戰6個關卡闖關成功，即可扭蛋抽獎，共有3,000份彩蛋好禮。此外，還有古早童玩竹蟬、小兔吹紙哨、風火輪、動物搖搖樂等11種手作DIY體驗，以及親子野餐、街頭藝人表演等，現場大人小孩High翻天。

高雄兒童節連假在衛武營舉辦，每天都有活動登場，適合大小朋友一起親子同樂。（高雄市政府提供）

市長陳其邁表示，兒童節連假衛武營每天都有活動輪番登場，非常適合大小朋友一起親子同樂。除1日有精彩的YOYO家族、野餐闖關嘉年華外，還有4月2日YOYO家族見面會、4月3日紙風車劇團「雞城故事」，以及4月4日至5日幼兒滑步車免費體驗；此外，每天下午3點都有氣墊樂園及藝文美食市集，歡迎家長帶小朋友來參加。

陳其邁也前往衛武營三連棟S棟，欣賞「高雄好市 .百年製造」展，展覽空間共分為「IBA高雄」、「蛻變中的大都會-高雄」、「市民自造實錄」、「高雄未來生活行動提案」、「城市重要資訊圖」、「城市基本大地圖」等六個展區，為下一個百年城市發展願景，高雄市以聯合國永續發展目標(SDGs)、2050淨零碳排與數位轉型等作為施政理念，都發局也採取引介德國IBA國際建築展模式，展期至 112年 4月 18日，歡迎有興趣民眾到訪，並書寫留下對於高雄願景的期待與想像。

「高雄好市 .百年製造」展，4月上旬也在衛武營展出，呈現下一個百年城市的發展願景。（高雄市政府提供）

高雄市4月1日至4月5日連續5天，推出「衛武營」與「壽山動物園」雙主場兒童節系列活動，並有其他精彩活動及場館優惠，邀請大小朋友一起「孩翻高雄」。詳情可上網搜尋「孩翻高雄」活動官網：https://www.hifunkh2023.com/