雲林縣府今（1日）在全縣6地舉辦兒童節童樂會，全縣一大早各地雨勢不小，澆不熄小朋友想歡樂闖關的心，室內遊戲及DIY攤位擠得滿滿。

雲林縣府1日在全縣6地舉辦兒童節童樂會，斗南國小有豐富的室內體驗活動。（周麗蘭攝）

今年童樂會在斗六膨鼠森林公園、虎尾鎮公所前廣場、斗南國小、麥寮國小、中山國小、北辰國小等6個地點登場，每一區有不同主題遊戲與闖關活動，每一區都準備1000份小禮物送給闖關成功的小朋友。

斗六市公所加碼提供旋轉木馬等遊具讓小朋友暢玩。（斗六市公所提供）

斗六市公所加碼租用海盜船、小火車、摩天輪、旋轉木馬遊具，還有漆彈體驗、攀岩氣墊、特大型獨木橋，每樣設施都滿滿人潮。

西螺廣福宮老大媽神尊則冒雨到中山國小賜福給全校師生及參加民眾。

不方便出門同樂，也可下載「雲林好YOUNG 品德藏寶圖」App玩雲林特產英文拼字挑戰，與特產合照上傳「手遊雲林」臉書粉專，可參與5日下午3點的抽獎，獎品包括空拍機、蛇板、運動側背包、保鮮盒共300份獎品。

全雲林縣8個地方文化館舍自今（1日）至5日舉辦70場次適合小朋友的益智遊戲，包括斗六雲林二手玩具屋、斗六雲林官邸兒童館、斗南他里霧文化園區、虎尾雲林布袋戲館、虎尾雲林記憶cool、虎尾雲林故事館、二崙故事館、水林黃金蝙蝠生態館。

例如斗六官邸兒童館有「益智童玩玩科學」；二手玩具屋則有科技教育」，將有益智教育機器人陪小朋友玩；雲林布袋戲館推出兒童節連假劇場；雲林故事館也有各式各樣童玩闖關遊戲。