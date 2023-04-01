新竹市西大路地下道斥資1億元整修，今年1月底已通車，但因仍有漏水等多項問題，遭多位市議員質疑改善工程的品質。（林彥甫提供／陳育賢新竹傳真）

通車近半世紀的新竹市西大路地下道因年久失修，有結構與嚴重漏水情形，市府總斥資達1億元整修，地下道並已於今年1月底已通車，但因仍有漏水等多項問題，遭多位市議員質疑改善工程的品質，甚至籲市府別再花大錢做無法解決的事。

新竹市西大路地下道是市區連接園區的重要道路，但已出現嚴重漏水、結構等問題，市府去年斥資7400餘萬展開44年以來最大的整修工程，改善整體防水、抽水設施、增加照明、補強結構、修補鋼筋外露、整合通廊景觀等，希望將結構補強暨景觀改善工程，並重新設計出入口意象，提升安全性，工程已於去年底完工，今年1月底通車。

不過，雖然結構等工程都已完工，但仍出現漏水等多項問題，尤其工程經費多達7400餘萬，結果還是缺失不斷，甚至還要加上變更設計工程經費2500萬，遭多位議員質疑改善工程的品質，甚至籲市府別再花大錢做無法解決的事。

市議員林彥甫指出，西大地下道花了1億整修，但這幾天下雨後卻依然出現地下道頂板滲水滴到路面的情形，且工程缺失項目眾多，包含工程粗糙、路面不平、道路設計不佳等，同時工程契約也未要求廠商提供技師簽證的結構強度檢測報告，不禁讓人質疑前朝市府又要求廠商趕工而未確實查驗施工品質。

劉崇顯說，改善後的現況，快慢車道仍會產生動線上的衝突，導致路口相當危險，希望加以改善；廖子齊也指出，45％的錢花在補強結構上，但還是有漏水情形，這是民眾比較在意的，另，路短、坡大，希望市府評估改善減少坡度，朝車種的分流改善。

張祖琰與吳旭豐都提出結構補強使用耐候鋼以及排水、漏水的問題，張祖琰說，改善工程中的耐候鋼讓人有疑慮，因其平常用在海邊等戶外場所，有不需常保養的優點，但碰到雨水就會流鏽水，因此在市區的地下道是不適合的，且在耐候鋼外層上漆，根本是很衝突的作法，用比一般鋼材昂貴的耐候鋼去施作，最後又去上漆，遮掩掉它的優點，實在讓人匪夷所思。

施乃如表示，工程缺失改善絕大部分都是漏水問題，工程完工後保固期有多久？保固期過了之後，市府要如何因應？後續其它破壞原因持續發生，那如何因應？市府應編列每年的檢修費用。

田雅芳說，很驚訝花了這麼多錢，最後是仍然持續漏水、無法改善，只能漏哪裡去補哪裡，改善工程完成後，究竟還能使用多久？當初是如何評估的，為何不評估重建，做1個失敗率這麼高的工程，結果仍無法解決問題，希望市府不要做花大錢又無法解決問題的工程。

市府工務處則表示，坡度調整問題，因內部寬度較小，加上坡度較大，接觸到路口改善空間較小；耐候鋼的材料選擇，因其是在戶外，當初的選擇也是因為希望盡量不用去維護，工程單位已盡量去改善其產生鏽水的成因。

排水、導水效能問題方面，導水的部分有在結構工程中處理，但滲水的問題，坦承目前是僅能就看得到的地方作處理，剩下的仍只能盡全力抓漏，目前是依據3大方針，導水、排水、抓漏。至於保固，工程是3年保固，結構部分5年，滲漏部分在3年之後工務處仍會持續檢視。