國內猴痘確定病例累計達21例，疾病管制署昨天召開專家會議決議，將研擬放寬輕症確診者在家隔離，不需住院治療。皮膚科醫師認為，居家隔離是可行的做法，但一定要落實隔離，不僅要避免接觸傳染，如果在2公尺近距離相處超過3小時，也可能經由空氣傳染。

為防範猴痘疫情，皮膚科醫學會昨天臨時召開線上研討會，針對猴痘診斷、處置和全球疫情進行討論。台灣皮膚科醫學會發言人、林口長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠表示，過去猴痘在非洲主要感染小孩，以空氣傳染為主，病灶好發在身上和手上，而近年在各國較常發生在成年人，傳播方式包括性接觸和其他接觸，病灶通常出現在接觸的部位。

台灣去年6月23日起將猴痘列為第二類法定傳染病，目前累計21例個案。根據現行規定，猴痘患者需住院隔離至結痂脫落，才可出院返家。由於有患者反映住院時間過長、不合理，疾管署經專家會議決議調整隔離標準，將研擬開放輕症確診者在家隔離。

黃毓惠認為，由於猴痘有傳染風險，需和他人隔離，但不一定得住院治療，如開放回家隔離，務必和同住家人避免任何形式的接觸。她舉例，如果穿衣服接觸到水泡，就要避免衣服接觸到別人，或是在2到3公尺的距離內相處3小時以上，也可能經由空氣傳播。

黃毓惠指出，多數猴痘患者會出現皮膚病灶合併發燒，依照症狀發生先後，患者可能選擇到皮膚科或感染科就醫；患者的皮膚症狀以水泡為主，一開始很小顆，會逐漸長大到1公分左右，和傳統的水痘比起來大很多，可能出現在手掌、腳掌，且水泡中間會有一點凹陷，皮膚科醫師臨床上可依上述特徵加以區分。