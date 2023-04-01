許多人都選在清明連假第一天（4/1）返鄉，國道湧現大量車潮，一名駕駛崩潰表示，自己早上從台北開車出發，目的地為嘉義，未料開了7個小時還沒抵達，因為久坐讓臀部相當難受，氣得直說「不想活了」，貼文一出，引發熱議。

原PO今（1）日在PTT八卦板發文表示，為了返鄉掃墓，他從台北開車回嘉義，結果卻碰上國道的可怕車潮，在車上待了7小時都還沒到目的地，崩潰怒吼：「X！真的不想活了」。

途中，原PO本想到休息站放鬆一下，沒想到滿滿人潮，「休息站一堆跟餓死鬼投胎一樣，狂掃貨」，他認為這次連假開車出門儼然是活受罪，直呼：「屁股好痛，心好累！我在家看電視不香嗎」。

事實上，台北和嘉義大約距離250公里，若自行駕車前往，可選擇走國道一號（中山高）或是國道三號（二高），沒碰上塞車的情況，路程大約3個小時左右，不過原PO卻開了7個小時還尚未抵達，車程超過2倍。

對此，有許多鄉民留言回覆，「連假出去玩不就是找罪受嗎」、「聰明的老早就半夜出發了」、「連假車子都出來了，沒辦法」、「我最喜歡的活動就是連假跟全家在家裡耍廢」、「搭高鐵的都已經在阿里山翹腳泡茶了」、「開平面會不會比較快啊」。