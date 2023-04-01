隨邊境解封，觀光產業復甦成長力道強勁，據觀光局公布來台旅客人次統計，從去年10月邊境開放後，來台旅客人次呈「步步高升」走勢，第一季來台旅客人次總計已超過百萬。信義全球資產公司進一步分析來台旅客目的，「觀光」最多佔56%，「商務」次之佔22%；停留天數1夜至4夜為大宗，住用率以台南61.05%奪六都寶座，觀光市場前景看好，也帶動旅館等相關商業不動產的投資熱度。2023年第一季台灣CCIM商業不動產投資信心指數中，旅館信心指數亦較前一季上升33.29點，達120.11點，顯示旅館投資信心趨向樂觀。

台南觀光資源豐富，在六都位列前端，據台南市觀光旅遊局統計，2022年合計有1,200萬觀光人次，信義全球資產公司副總經理歐人彰觀察，去年台南商業類建照核發量總坪數6萬坪，僅次台北市的14萬坪，足見台南休閒服務、百貨零售業處在擴張階段，去年起台南也有多家飯店新開幕，包括：安平雅樂軒酒店、福爾摩沙遊艇酒店、禧榕軒大飯店等，相繼加入府城觀光市場戰局。

隨著近年南部半導體等科技產業發展，商務旅行也成飯店營運關注重點，副總經理歐人彰分析，南部科學園區產值達1.5兆元，近300間廠商進駐，其中有不少是外商企業，隨著邊境解封、國際商務旅客回流，為搶搭這波景氣復甦商機，促使飯店業者加強布局商旅市場，然而新建旅館不僅營建成本較高、且曠日廢時，因此業者更傾向尋找可做飯店營運的整層、整棟大樓產品，裝潢後可立即使用。

副總經理歐人彰觀察，老舊大樓翻新，都更危老是增值題材。疫情期間台北多間老飯店包括六福客棧、國賓飯店、神旺大飯店等，都加入危老重建，朝向頂級辦公室、商場、酒店等做規劃。其實南部近市區、火車站商圈核心區域有都更題材的大樓，同樣具有優勢，以信義全球資產公司目前銷售中的東區東寧路整棟大樓，臨台南火車站、南紡購物中心，生活機能完整，可兼顧收租收益及未來開發改建效益。