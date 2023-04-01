林心如在《光露營就很忙了》收到緊急任務驚訝是新企劃嗎。（TVBS提供）

劉品言（左）愚人節玩很大，跟郭雪芙說要結婚了。（TVBS提供）

電視台發出緊急任務邀約光小姐們登玉山露營。（TVBS提供）

林心如製作的TVBS《光露營就很忙了》將於4月16日開播，近日特別發出「緊急任務」邀她與楊謹華、劉品言、郭雪芙、謝欣穎、謝瓊煖、江宜蓉一同在4月1日登玉山露營。林心如一收到後，先提出多個問題：「這是新的企劃嗎？玉山不是要抽籤？」過了好一陣子才發現是愚人節的整人企劃。而楊謹華則是一看到任務卡日期，就發現是整人企劃，非常驕傲的拆穿。

此次收到TVBS邀請上玉山露營3天2夜，好奇如果真的是節目拍攝大家會想參與嗎？林心如笑說：「如果大家都已經規劃好要去，也有提前告知，雖然我每次什麼事情都百般不情願，但最終應該都會看到我。」郭雪芙、謝欣穎皆覺得很好玩：「如果大家都會去，我就會去。」劉品言婉拒笑說：「因為太遠了，感覺會很累。」

問及過去是否曾在愚人節整人或被整的經驗，林心如坦言未曾在愚人節騙過人，因為大家都知道是愚人節，很容易被拆穿，而且自己非常不會騙人，所以不曾騙過。楊謹華則笑說：「沒有很大的企劃或從長計議，都是小小的，因為我如果騙人都會腋下流汗、臉發紅，很容易被發現。」

劉品言曾在社群騙大家要結婚了，讓眾人驚呼萬分。江宜蓉表示自己都是想著怎麼整別人，過去曾在大學的時候和哥哥相約整一個很害怕橘子的朋友，在他房間的各個角落藏了橘子和橘皮，結果竟然反被朋友整，「朋友在我哥房間藏滿了小鬧鐘，半夜每隔十分鐘響一次，現在回想起來還是好好笑」。