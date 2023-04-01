馬丁內利 以13個聯賽進球成為兵工廠於聯賽進球最多的球員（圖片來源︰達志影像）

踏進4月份歐洲主要聯賽進入了最後衝刺階段，而絕大部份歐洲國家由當地時間3月26日起，已改行夏令時間。球賽開賽時間會提早1小時，大家投注時要留意喔！

英超爭標形勢明朗。兵工廠28戰得69分排榜首，曼城2戰落後8分排名第二。這星期曼城要在主場對近年死敵利物浦，一旦失分，兵工廠隨時擴大領先優勢，周六主場對里茲聯可謂不「勝」無歸，本場首選不讓分/兵工廠FC勝，也可考慮大小[總分]大2.5甚至3.5，又或讓分/兵工廠勝。

【足球-英超】[里茲聯 @ 兵工廠FC][04/01 (六)22:00] [編號 549]

兵工廠已在足總盃和歐洲賽事出局，唯一可爭奪的錦標，就是英超冠軍。球隊在1月底至2月中經歷了連足總盃在內4場不勝後，近6場聯賽全勝，令全隊士氣大振。巴西國腳 馬丁內利 Gabriel Martinelli 成為了頭號功臣，在這聯賽6連勝期間進了6球，更以13個聯賽進球，成為球隊聯賽進球最多的球員。另外之前受傷的另一巴西前鋒 "耶穌" Gabriel Jesus 已復出，加上球星 布卡約·薩卡 Bukayo Saka在球會和英格蘭國家隊都表現出色，這鐵三角可說是進球的保證。事實上在這聯賽6連勝的走勢中，進球[2.5大]，兵工廠成績是5大1小，所以大小[2.5大]甚至[3.5大]，又或大小[主隊1.5大]、[主隊2.5]，都是不錯的選擇。

里茲聯聯賽27戰得26分排名第十四位，但離降級區只有2分距離，所以仍深受降級威脅。里茲聯表現反覆，聯賽可以擊敗狼隊，同時間又會敗在艾弗頓又或諾丁漢森林腳下。較為值得留意的點是，球隊最近5場聯賽敗陣，都是沒有進球。所以在里茲聯本場勝算不高之下，[客隊0.5小]又或[客隊1.5小]都是不錯選擇。

推薦︰ <足球>549里茲聯 @ 兵工廠FC 不讓分/兵工廠勝、大小[主隊]大1.5、大小[客隊]小0.5。

布倫南·強森 本賽季為諾丁漢森林 攻進了7顆進球（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[狼隊 @ 諾丁漢森林][04/01 (六) 22:00] [編號 551]

諾丁漢森林最近6場聯賽不勝，加上該隊「遇強越弱」的表現，本場遇上排名較高的狼隊，「勝」望不高，首選不讓分/狼隊勝，又或不讓分/雙勝-狼隊或和局，也可考慮大小[總分]小3.5甚至2.5、1.5。

森林作為升班馬本賽季一共簽了接近30名新球員，球隊聯賽27戰得26分排名第十六位，其實跟降級區只有2分距離。球隊最近成績也不太理想，6場聯賽2平4敗只進了5球卻丟掉15球。森林本賽季只攻進了22球，跟水晶宮(十二位)、本場對手狼隊(十三位)和艾弗頓(十五位)，並列為英超進球最少的球隊。球隊首席射手是威爾斯前鋒 布倫南·強森 Brennan Johnson，也不過進了7球。

森林 2023年所取得的聯賽3場勝仗當中，分別是擊敗里茲聯(十四位)、萊切斯特城(十七位)和南安普敦(二十位)，可謂「遇弱越強」，本場對手狼隊排名第十三位，排名比森林高，後者要勝出，絕非易事。

狼隊本賽季成績大不如前，由昔日爭奪歐洲賽事資格的球隊，變成保級份子。狼隊聯賽28戰得27分排名第十三位，只領先第十八位的西漢姆聯3分，且多打2場比賽，深受降級威脅。球隊成績也不理想，最近6場聯賽是1勝1平4敗。

較可取的是2023年取得的4場聯賽勝仗，3場都是成功零封對手，再加上本場對手是「遇強越弱」且攻力不強的森林，本場首選不讓分/狼隊勝，保守一點可考慮不讓分/雙勝-狼隊或和局，也可考慮總進球[2.5小]、[1.5小]。

推薦︰ <足球>551狼隊 @ 諾丁漢森林 不讓分/狼隊勝、大小[總分]小2.5、不讓分/雙勝-狼隊或和局。