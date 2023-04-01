義大利隱私保護監管機構昨（31）日表示，出自資料隱私的疑慮，將暫時封鎖人工智能聊天機器人ChatGPT，創下西方國家首例。

綜合外媒報導，義大利隱私保護監管機構指出，ChatGPT「大量蒐集、處理個資，來『訓練』ChatGPT的演算法，背後缺乏法律根據支持」。

ChatGPT, the AI tool, was temporarily banned in Italy on Friday, the first known instance of the chatbot being blocked by a Western government. The country's data protection authority said the company unlawfully collected personal data from users. https://t.co/gCKBMdrgbz — The New York Times (@nytimes) April 1, 2023

義大利上月20日發生一起ChatGPT用戶個資洩漏事件，部分用戶的姓名、電子郵件地址、信用卡末四碼和對話紀錄遭到外洩，引發外界資安疑慮。

此外，當局也認為，ChatGPT無法核實用戶年齡，可能造成兒童接收到不合宜的資訊。

義大利監管機構表示，已要求開發ChatGPT的公司OpenAI在20天內提出解決辦法，同時封鎖行動將持續進行，「直到ChatGPT正視個人隱私為止」。在那之前，將「暫時限制ChatGPT處理義大利用戶資料」。

ChatGPT透過蒐集網路資訊，能明確回答困難問題，還能撰寫程式、詩文或論文，不過也因此引發了不少爭議。有老師擔心學生會利用ChatGPT寫作業、考試，也有人擔心可能助長假資訊傳播。