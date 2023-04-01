財政部昨（31）日宣布開放銀行提前匯入政府普發的6000元給民眾，目前已有14間銀行跟進，郵局也一同響應。不過卻有一名網友哀號，一拿到錢就全部拿去繳牌照稅、燃料稅，一瞬間全都沒了，貼文一出，引發眾人共鳴，直說：「剛繳完，真的哭」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，今天領到了普發現金6000元，但這些錢卻沒有辦法隨心所欲地運用，全數都要拿來繳交燃料稅、牌照稅，開玩笑說「還要倒貼咧，哭」。他也因此好奇發問：「有人6000也是要拿來繳燃料稅金的嗎？」

對此，網友紛紛回應，「剛繳完，真的哭QQ」、「我已經預支繳紅單了」、「凌晨2點想到這件事情就馬上繳了」、「重點連領出來機會都沒有，直接轉帳繳費繳掉了」、「哇嗚拿到了！嗚嗚我又還回去了」，不過也有人認為「倒貼」的說法並不合理，至少這筆錢能減輕一些負擔，「明明就是省了6000」、「沒發錢就不用繳稅嗎？」

除此之外，日前也有網友表示，還沒領到政府普發的6000元，就先收到今年牌照稅的繳費單，他要繳交的金額為7120元，讓他覺得實在捶心肝。還有人指出，繳稅季節將至，除了牌照稅外，5月還有所得稅、7月則是燃料稅，有殼一族還得再繳房屋稅與地價稅。