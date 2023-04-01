國民黨台北市議員徐巧芯現任立委費鴻泰爭奪北市立委初選第7選區（信義、南松山）立委初選席位的「芯費大戰」戰況激烈，徐巧芯1日突然將臉書大頭貼換成2017年賣座電影《猩球崛起：終極決戰》中主角猩猩「凱撒」的頭像，並自稱「芯球崛起」，意有所指地持續開戰。有網友留言勸她別得意忘形，徐巧芯則親回喊，「年紀到就交棒」。

現年33歲的徐巧芯與68歲費鴻泰，同時登記國民黨台北市立委初選第七選區（信義、南松山）立委初選，雙方網內互打、越打越兇，「芯費大戰」風暴持續延燒。徐巧芯3月30日爆料費鴻泰追蹤罷免徐巧芯的綠營側翼臉書粉專，怒嗆「不知道為什麼費委員選擇跟綠營混在一起，都70歲了，還搞這種小孩子氣的事情」；費鴻泰則回說，難道你們沒有使用過臉書嗎，謠言止於智者。

徐巧芯今日上午突然把自己臉書粉專的大頭貼，換成2017年賣座電影《猩球崛起：終極決戰》中主角猩猩「凱撒」的頭像，並在介紹中寫著，「芯球崛起」，這舉動也被認為是衝著費鴻泰而來。

徐巧芯換大頭貼後引發網友議論，其中有網友留言說，「得意不可忘形」，指徐巧芯雖然現在年輕，但未來也變成前輩等，不可忘記前輩過去為黨的努力，這也引來徐巧芯親自回覆說，「所以我以後不會變成我討厭的大人，我會真正培養年輕人進入政壇，我年紀到了就會交棒。」

對此，徐巧芯表示，今天是4月1號愚人節，每次愚人節都會想一些梗娛樂大家一下，「因為最近猩猩狒狒主題滿多人在討論的，不要講到別人，但是可以多講自己，所以星球崛起，用徐巧芯的『芯』，希望可以崛起，同時可以做為我立委初選的主軸，所以我就把大頭貼換成星球崛起的『凱撒』。」