台南市七股區頂山賞鳥亭西側一塊廢棄鹽田，長年為一灘海水，今年逢大旱缺雨水稀釋，水分蒸發露出大量鹽結晶，遠望有如一大片雪地，雲嘉南濱海國家風景管理處最近發現這處景色，喊出旱季限定秘境，遊客賞鳥可兼看白色鹽雪。

台南七股區出現一片夢幻雪景，七股頂山賞鳥亭西側原有一塊4、5公頃的土地，過去是廢棄鹽田，現為一片海水引入的鹽灘地，含有高鹽份鹵水，過去因偶爾下雨，稀釋鹽灘中的鹽份，即使乾季水分蒸發，也不見大片白鹽景觀。

雲嘉南風景管理處推薦七股區頂山賞鳥亭旁的鹽田結晶，因乾旱限定成為一片白雪景色。（雲嘉南風景管理處提供／程炳璋台南傳真）

今年南部乾旱，台南市更是缺水，去年至今下雨量30年來最少，這塊海水鹽灘地缺乏雨水稀釋鹽份，水分蒸發後，露出大片白色鹽結晶，遠望如同鋪上白雪的一片天然雪景，在陽光下閃閃發亮。

適逢清明連假，大批北部遊客南下旅遊，雲嘉南濱海國家風景區管理處喊出「旱季限定版」的雪景鹽田景色，推薦遊客到七股賞鳥外，還可登鹽山兼賞雪鹽地，感受一趟「白色雲嘉南」。

雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，附近的七股遊客中心，還有一處獲美國繆斯國際設計大獎的「六號小島」，已是網美必遊景點。遊客可順道往北門區欣賞台灣最古老的「井仔腳瓦盤鹽田」，這裡的鹽堆為人工管理形成，可提供遊客體驗堆鹽、挑鹽、玩鹽花。