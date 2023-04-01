基隆市長謝國樑31日宣布核准四接「護海公投」第一階段補正，然中選會批市府的核准違反「基隆市公民投票自治條例」規定而違法。對此謝國樑1日嚴正駁斥，表示內政部長林右昌1個月前才表示地方公投的准駁權限是在地方政府，因此市府法理上絕對站得住腳，反倒從憲法層次而言，內政部和中央想「沒收」地方公投的行為，是專權政府才會做的，也不是全體中華民國國民所樂見。

謝國樑表示，市府之所以核准公投補正，是因為這是公投申請第一次補正的「補充說明」部分，提案人有把地方自治事項界定的更清楚，經市府專家學者審核，認定屬於「地方制度法」第19條地方自治的範圍，因此符合「基隆市公民投票自治條例」中地方公投的要件。

謝國樑説，市府的認定在法理上絕對站得住腳，有疑義要去問內政部和中選會，為何一直想限縮地方自治的權力，甚至想「沒收」地方公投？「這是比較專權的政府」才會做的。

謝國樑強調，憲法保障地方擁有地方自治的權利，自然也保障有地方公投的權利，市府審查後認定是第一次補正的補充說明，完全合乎自治條例所賦予的權力。謝國樑更酸，中選會與內政部長林右昌的說法自相矛盾，「內政部林部長在一個月前，很清楚的告訴大家，現在公投的准駁已經在地方政府，那如果是這樣，我准許它（公投），又有什麼問題呢？」藉此諷刺中選會打臉林右昌的說法。

謝國樑最後表示，市府的核准在法理上絕對站得住腳，從憲法的層級的角度來看，內政部和中央政府打算沒收地方公投，這絕對侵害到地方自治的權利，他認為中央這樣「專權政府」制度的作法，不是基隆市民，乃至於全體國民所樂見的。