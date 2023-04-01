中職34年球季開打，開幕戰由去年「台灣大賽」對戰組合中信兄弟、樂天桃猿進行交手，桃猿去年季中選秀首輪選進的捕手宋嘉翔確定擔綱開幕戰先發蹲捕任務，以18歲253天之齡打破開幕戰最年輕出賽、先發球員。

宋嘉翔此役擔任先發捕手、打第8棒，確定寫下聯盟紀錄，原紀錄最年輕出賽球員是2016年Lamigo桃猿林承飛，當時年紀為18歲又346天；開幕戰最年輕先發球員則是廖健富19歲又177天。

不過總教練曾豪駒賽前笑著說自己並不知道子弟兵寫下新猷，他指出，主要是從石垣島到官辦熱身賽都有在觀察他隊比賽裝握度，確實表現出不同於一般高中生的能力，打擊、守備都有一定水準。

曾總認為，如果一開始就把宋嘉翔擺在二軍，「考題」可能對他比較簡單一點，「現在是把考題變難，讓他『越級打怪』，測試一下他的能力，也會持續觀察他的表現。」

他也提到，相較於過去廖健富球隊主要看球是打擊，宋嘉翔則是在防守端受到教練肯定，「配球可能還需要經驗累積，但基本的接、檔球都有展現出來，若他能在守備端幫助球隊是加分。」

昨天教練團告知先發任務，曾豪駒透露宋嘉翔並沒有特別反應，希望他能在比賽中展現出平時所學，「這只是個開始，生涯第一場也是人生中的某一場比賽，如果有不好表現也是成長之一。」