工程總經費高達37億元的彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，因需要跨越高速公路及經過鐵軌，被稱作是「飛天鑽地」的困難工程，彰化縣政府今天宣布該工程將從4月6日起施工，屆時將先施作彰化市大埔路至延長街路段，封路時間逾2年，彰縣府工務處已提供替代道路，提醒民眾改道行駛。

彰縣府工務處公布替代道路通行路線，提醒民眾改道行駛。（彰化縣政府提供）

工務處指出，大埔截水溝堤岸道路拓寬工程共分為6個工區，工程率先施作的是第5工區，即彰化市大埔路至延長街路段，因此自今年4月6日起至2025年5月31日止，全日封閉彰化市介壽北路108巷1、2弄延長街（添秀橋）至大埔路270巷路段。

工務處表示，為避免影響民眾來往通行大埔路至建國科技大學之間路段，提醒民眾配合交通管制，改走替代道路，可行駛中興路至介壽北路、介壽南路、埔陽街後，再銜接大埔路。

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，起點為台19線彰水橋，沿線經崙美橋、省道台1線、縣道137線、建國科技大學，終點為彰化市中興路與介壽北路口，全長約4.5公里，道路單側拓寬為9公尺。

該工程分為6個工區施作，第1工區為台19線彰水橋至崙美橋路段，第2工區為崙美橋至省道台1線路段，第3工區為省道台1線至延和二橋路段，第4工區為延和二橋至縣道137線路段，第5工區為縣道137線彰化市大埔路至延長街路段，第6工區為建國科技大學至中興路與介壽北路口路段。